أحمد السقا: عادل إمام قالي يارب أشوفك نجم واستجاب له الله

حكى الفنان أحمد السقا، عن موقف لم ينساه مع الفنان الكبير عادل إمام، حيث كان يذهب لمشاهدته في المسرح بشكل يومي.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلاني، في الحلقة الأولى من برنامج "سيرة" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن الزعيم نادى عليه قائلًا: "أنا بشوفك كل يوم يا واد أنت.. أنت عايز إيه؟"

ورد عليه السقا: "عايز صورة وتكتب لي عليها" ورد الزعيم: "هكتب لك.. اسمك إيه؟"، وأجاب السقا: "أحمد السقا" ليرد الزعيم متسائلًا: " أنت ابن صلاح؟" وأجابه بالتأكيد.

وسأله الزعيم عما يريد أن يكتبه على الصورة وقال له السقا: "قولت له أنا نفسي أبقى ممثل زي حضرتك"، لافتًا أن الزعيم كتب له على الصورة: "يارب أشوفك نجم كبير".

وأوضح "السقا"، أنه بعد شهرته ذهب بنفس الصورة للزعيم وأعطاها له ليكتب عليها الزعيم مرة أخرى: "عشت وشفتك نجم كبير"، داعيًا له بموفور الصحة والعافية وطول العمر.