القبض على أصحاب محال تجارية خلال مشاجرة في مولين تجاريين بمدينة نصر

ألقت أجهزة الأمن في القاهرة، القبض على أصحاب محال تجارية إثر مشاجرة نشبت بينهم داخل مولين تجاريين في مدينة نصر، ونجحت قوات الشرطة فى السيطرة على المشاجرة، وتمكنت من تحريز أدوات العنف المستخدمة فيها.

وقال مصدر أمني، إن أجهزة الأمن اقتادت المتهمين إلى قسم شرطة مدينة نصر لتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن انتقلت إلى مكان الواقعة بعد تلقيها بلاغًا يفيد بحدوث مشاجرة بين أصحاب المحال التجارية داخل مولين تجاريين وخلال دقائق تمت السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة.