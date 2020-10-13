بعد 25 يوما من غرقه.. انتشال جثة طفل من نيل أسيوط

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن أسيوط، جثة طفل، بعد 25 يومًا من غرقه في مياه النيل، بجوار مرسى العبارة النهرية بمدينة ساحل سليم.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا، اليوم، من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، بوصول بلاغ من الأهالي بوجود جثة طافية بمياه النيل، بجوار مرسى العبارة النهرية، دائرة المركز.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري، برفقة سيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وجرى إنتشال الجثة، وبمعاينتها تبين أن الجثة لصبى يدعى "يس عدلي صالح غطاس" 15 عامًا، مقيم ببندر ساحل سليم.

وكشفت التحريات أن الغريق مبلغ بغرفه أثناء استحمامه بنهر النيل، منذ 25 يومًا، وجري انتشال الجثة من المياه ونقلها بسيارة الإسعاف إلى مشرحة المستشفى العام، وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.