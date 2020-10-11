تفاصيل انتشال غريق النيل في بني سويف: ظهر على سطح المياه بعد 4 أيام

تحدث الغواص إيهاب المالحي، قائد فريق غواصي الخير المتطوعين، وأحد المشاركين في محاولات إنقاذ الغرقى طوال الفترة السابقة، عن عدم التزام المواطنين بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في غلق الشواطئ والمنافذ النيلية، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، التي تسببت في كارثة جديدة، منذ 4 أيام.

وشهدت محافظة بني سويف، الاثنين، حالة غرق لشاب يبلغ من العمر 20 عاما، إثر نزوله للاستحمام في المياه قبل أن يلقى مصرعه، وتختفي جثته عن الأنظار لمدة 4 أيام.

وقال "المالحي" إن الشاب يدعى محمود حمدي رجب، 20 سنة، فارق الحياة وسط محاولات من الأهالي لإنقاذه باءت بالفشل، ما دفعه لإطلاق أعضاء فريقه بالصعيد للبحث عن جثمان الفقيد.

وأضاف قائد فريق الغواصين، لـ"الوطن"، أن جثة الشاب طفت على سطح المياة بعد 4 أيام من الاختفاء، ونجح الإنقاذ النهري بمشاركة الفريق في انتشالها، لافتًا إلى أن العادة جرت بأن تطفو جثامين الغرقى في مياه النيل أو الترع على السطح بعد 3 أيام على عكس غرقى البحر.

أحد أقارب الغريق: ذهب للاستحمام في مياه النيل.. ودفن بمقابر العائلة

من جانبه، قال أحمد عناني أحد أقارب الشاب الغريق، إن "محمود" ذهب للاستحمام في مياه النيل فغرق أمام الرقابة الإدارية ببني سويف، وعرضت الجثة على الطب الشرعي، ثم تم دفنه بمقابر العائلة.

وتابع "المالحي" أن الاستهتار من المواطنين، يعني بالتبعية تكرار حدوث حالات الغرق، خاصة أن السواحل النيلية ليس به أي منقذين، وأسبوعيًا تشهد حالات غرق، كذلك الشواطئ التي يتردد عليها المصطافون.