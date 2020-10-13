لجان لتسديد رسوم التصالح على مخالفات البناء لغير القادرين بمطروح

أعلن المهندس حسين السنينى، منسق عام مبادرة "حياة كريمة" بمطروح، تدشين لجان لتيسير إجراءات التصالح لغير القادرين بالمحافظة، ومساعدتهم ماديًا من خلال مؤسسة صناع الحياة.

وقال "السنينى" إن اللجان بدأت بعقد أول لقاء، اليوم، بقرية السلام بمدينة الحمام لحث المواطنين على سرعة التقدم للتصالح على مخالفات المباني بالقرى، حيث ستقوم مؤسسة صناع الحياة بمساعدة الأسر الفقيرة فى سداد رسوم التصالح بقرى حياة كريمة.

وأضاف أن اللجنة تضم ممثلى حياة كريمة فى محافظة مطروح وممثل مؤسسة صناع الخير بجانب مؤسسة حياة كريمة وأعضاء لجان من مراكز المدن التى تقع فيها مشروعات حياة كريمة بالقرى التى تنفذ بها.

من جانبه، وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إلى تذليل العقبات أمام اللجان لحصر المستحقين وتجميع جميع البيانات اللازمة والتيسير عليهم وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها.

وتقام مشروعات حياة كريمة فى مطروح بمركز ومدينة الضبعة فى قرية سيدى شبيب، ومركز ومدينة سيوة فى قرية بهى الدين ، ومركز ومدينة سيدى برانى ، ومركز ومدينة الحمام، ومركز ومدينة السلوم، وجارى الإنتهاء من تشطيب العديد من المشروعات ومنه إنشاء منازل جديدة ، وتطوير منازل أخرى، وإنشاء شبكة مياه وصرف صحى، وخزانات وحفر آبار مياه أمطار، للإستفادة منها على مدار العام، وتطوير مراكز شباب، ورصف طرق وتطوير ومد شبكة طرق جديدة لبعض القرى، وغيرها من المشروعات الأخرى.