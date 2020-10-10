آخر أخبار مصر.. المرحلة الثانية من حياة كريمة وتنسيق الثانوية الأزهرية

تشتعل الساحة، بالعديد من الأخبار التي تهم الرأي العام اليوم، يأتي على رأسها بدء المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة في 375 قرية، خطوات التسجيل في تنسيق الثانوية الأزهرية 2020، خطوات تقديم تظلمات الدور الثاني لطلاب الثانوية المؤجلين، التي من المنتظر أن تبدأ غدا الأحد، جامعة الأزهر تبدأ امتحانات التصفية في جميع الكليات بالقاهرة والأقاليم.

وترصد "الوطن"، خلال التقرير التالي أهم الأحداث وآخر أخبار مصر اليوم، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

أعلنت جامعة الأزهر، بدء تسجيل رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 اليوم السبت الموافق 10 أكتوبر، ليتم الإعلان عن نتيجة القبول بكليات جامعة الأزهر عصر يوم السبت، على أن يكون التسجيل من خلال الرابط التالي (https://www.tansik.egypt.gov.eg)، حيث انتهى مكتب التنسيق منذ ساعات قليلة، من وضع الحدود الدنيا الخاصة بكليات البنين والبنات بالقاهرة والأقاليم.

التضامن تعلن بدء المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة في 375 قرية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، ستبدأ في أكتوبر الجاري، وبالتنسيق مع وزارتي التخطيط، والتنمية المحلية التي تعمل على البنية التحتية الثقيلة، والمرافق، وأن الوزارة تركز في المرحلة الثانية على التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر فقرًا، والتوعية المجتمعية.

تظلمات الدور الثاني لطلاب الثانوية المؤجلين

أعلن الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة المؤجلين، الذين تعرضوا لظروف قهرية منعتهم من أداء امتحان الدور الأول، وحصلوا على موافقة لأداء امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية، وتغيبوا أو رسبوا في مادة أو مادتين، باعتبارها فرصة ثانية لهم.

وأشار إلى إنّه جرى التنبيه على لجان النظام والمراقبة بفتح باب التظلمات لمدة (5) أيام، تبدأ غدا الأحد الموافق 11/10/2020 وتنتهى يوم الخميس 15/10/2020 أي قبل موعد بدء الدراسة.

جامعة الأزهر تبدأ امتحانات التصفية في جميع الكليات بالقاهرة والأقاليم

بدأت كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، امتحانات التصفية للفرق النهائية، اليوم السبت، وتكون امتحانات التصفية لطلاب الفرقة النهائية من كل كلية الراسبين في مادة أو مادتين، حيث تقام امتحانات لهم ليستطيعوا التخرج واللحاق بزملاءهم الناجحين من الدور الأول.

ويؤدي الطلاب المؤجلين من امتحانات الدور الأول والتي أجريت في 4 يوليو الماضي وحتى 28 من الشهر نفسه؛ لأعذار خاصة بهم مع زملائهم من طلاب التصفية، وتجري الامتحانات على ثلاثة أيام أسبوعيًّا: "الأحد - الثلاثاء - الخميس" أو "السبت - الاثنين - الأربعاء".