أسعار الذهب تنخفض 11 جنيها بنهاية اليوم وعيار 21 يسجل 826 جنيها

تراجعت أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر، بمحلات الصاغة، بقيمة تصل إلى 11 جنيها، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في السوق المالية 944 جنيها بدلا من 955 السعر الذي سجله في بداية تعاملات اليوم، وكان قد شهدت أسعار الذهب تذبذب في الاسعار بين الارتفاع والانخفاض خلال الشهور الماضية، متأثرا بتراجع الاقتصاد العالمي الذي خلفته جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، تستعرض "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب المختلفة، كالتالي:

أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب بنهاية تعاملات، اليوم الثلاثاء، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 942 و944 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 824 و826 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 706 و708 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و608 جنيهًا.