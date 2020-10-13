مستقرا لليوم الرابع.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13-10-2020 في مصر

استقرت أسعار الذهب في محلات الصاغة لليوم الرابع على التوالي مع بداية التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء 13 أكتوبر الحالي، ليثبت سعر المعدن النفيس عند نفس النقطة منذ 4 أيام، وبعد أن شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا الجمعة الماضي، وصل إلى نحو 17 جنيهًا، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة خلال تعاملات اليوم.

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 953 و955 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 834 و836 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 715 و717 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و688 جنيهًا.

ومن محل صاغة لآخر، تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، إذ يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب سواء 24 أو 21 أو 18، ويختلف كذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل غالبًا نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب عالميًا

وعالميًا، نزل الذهب أمس عن أعلى مستوى في 3 أسابيع، إذ عوّض الدولار بعض خسائره بعد أن واجهت حزمة إنقاذ أمريكية جديدة للتخفيف من التداعيات كورونا معارضة، وذلك وفقًا لوكالة "رويترز".

وتراجع المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1927.11 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 21 سبتمبر عند 1932.69 دولار في وقت سابق من الجلسة، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1934.70 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار ويُتداول دون أعلى مستوى في 3 أسابيع مقابل منافسيه، بعد أن واجهت مفاوضات بشأن حزمة تحفيز أمريكية معارضة في حين تراجع اليوان بعد أن اتخذ البنك المركزي الصيني إجراء يُنظر إليه على أنّه يستهدف الحد من قوة العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة نحو 1% إلى 25.36 دولار للأوقية بينما انخفض البلاديوم 0.1% إلى 2437.79 دولار في حين ارتفع البلاتين 0.2% إلى 887.57 دولار.

كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على أسعار الذهب عالميًا؟

ويتوقع تقرير صادر عن مؤسسة سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة، أن تؤثر للانتخابات الأمريكية على سوق الذهب العالمي، وقرارات المستثمرين في الأسواق المالية، حيث يصاحب السباق الانتخابي نحو البيت الأبيض هذا العام كثير من الأحداث علي رأسها التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا التي ضربت الاقتصاد الأمريكي.

والجدير بالذكر أنّ المعدن النفيس سجّل أعلى مستوى تاريخي له خلال شهر أغسطس هذا العام، عندما ارتفع فوق مستوى 2,070 دولار للأونصة وسجل مكاسب سنوية بلغت 26%.