استقرار أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الاثنين.. عيار 21 بـ836 جنيها

استقرت أسعار الذهب، في نهاية تعاملات اليوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر، بمحلات الصاغة، يثبت سعر المعدن الأصفر عند نفس النقطة منذ أول أمس، ليسجل عيار 24 سعر 955 جنيها في محلات الصاغة،

وفي ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، تستعرض "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب المختلفة، كالتالي:

أسعار الذهب في نهاية تعاملات يوم الاثنين

استقرت أسعار الذهب بنهاية تعاملات، اليوم الاثنين، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 953 و955 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 834 و836 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 715 و717 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في نهاية تعاملات يوم الاثنين

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و688 جنيهًا.

الانتخابات الأمريكية من المتوقع أن تؤثر على أسعار الذهب عالميًا

ومن المتوقع أن يكون للانتخابات الأمريكية تأثيرًا علي سوق الذهب العالمي، وقرارات المستثمرين في الأسواق المالية، وفق تقرير صدر عن مؤسسة سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة، إذ يصاحب السباق الانتخابي هذا العام كثير من الأحداث علي رأسها التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا التي ضربت الاقتصاد الأمريكي.

وقالت مارجريت يانج المحللة التي تغطي تداولات العملات والسلع الأولية والمؤشرات إن مؤشر الدولار انتعش قليلًا، مما ضغط على المعدن النفيس.