محلل ليبي: رسائل بريد هيلاري كلينتون "قنبلة نووية سياسية"

قال رضوان الفيتوري، المحلل السياسي الليبي، إن نشر البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، يعتبر فضيحة بكل المقاييس لها ولكل الديمقراطيين، وإدارة "أوباما" التي دعمت الإسلام السياسي في المنطقة، واصفًا التسريبات بأنها "قنبلة نووية سياسية".

وأضاف "الفيتوري"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، الثلاثاء، أن ورقة التوت سقطت عن الذين يتشدقون بالديمقراطية، وهم يتعاونون مع جماعة الإخوان الإرهابية، لافتًا إلى أن بعض الناس تعاملوا معهم بفطرة، ولكن الناس اكتشفتهم وأصبحوا منبوذين تمامًا.

وأشار المحلل السياسي الليبي، إلى أنه إذا كان الإعلام الليبي على مستوى الحدث قد يؤدي نشر البريد الإلكتروني إلى تغيير الوضع الداخلي الليبي، وعودة مؤسساتها، موضحًا أن الإعلام المحلي حتى الآن ليس على مستوى الحدث، لأن هذه التسريبات تعتبر قنبلة نووية دبلوماسية ألقاها دونالد ترامب في وجه خصومه السياسيين.

وشدد المحلل السياسي الليبي على أن هناك بعض الشخصيات متحكمة في المشهد في الغرب الليبي، وكلهم حكومات كاريكاتورية، والآمر الناهي هو العثماني البغيض رجب طيب أردوغان، وهم يسافرون إلى تركيا أسبوعيا وفي نظرهم أردوغان هو المنقذ، والرهان الحقيقي هو على الجيش العربي الليبي.

وكشفت وثائق البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، عن تعاون دولة قطر مع جماعة الإخوان الإرهابية، لإنشاء قناة إعلامية قطرية، تدعم الجماعة بتمويل 100 مليون دولار.

كما كشفت الوثيقة التي تم الإفراج عنها، أن التنظيم اشترط على قطر أن يتولى إدارة القناة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، وأن يكون مشرفًا مباشرًا على المؤسسة التي ستمولها الدوحة، بحيث تكون البداية قناة إخبارية مع صحيفة مستقلة لدعم الإخوان، ولم توضح الرسائل مصير المشروع، وما حدث به لاحقًا.