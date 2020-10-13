خالد الصاوي ضيف ختام مهرجان "أفلام الإنتاج المتميز"

وصل الفنان خالد الصاوي، إلى قصر السينما بمنطقة جاردن سيتي، منذ قليل، لحضور عرض فيلمه "قصر نظر" الذي أخرجه منذ سنوات، وذلك في ختام عروض المهرجان الأول لأفلام الإنتاج المتميز.

وعرض المهرجان 13 فيلما وثائقيا وروائيا قصيرا، من أعمالها علي مدار أسبوع كامل.

وأقيمت عروض المهرجان، بتنظيم إدارة الإنتاج بالهيئة الوطنية للإعلام برئاسة عادل عبساوي، وبالتعاون مع قصر ثقافة السينما برئاسة تامر عبدالمنعم.

وكان الفنان الكبير خالد الصاوي، أبدى اعتزازه بتكريمه من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر الجاري.

وقال الصاوي، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إنه فخور باختياره لهذا التكريم بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، ولاسيما أنه جاء من أحد أهم المهرجانات السينمائية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث استطاع مهرجان الجونة إثبات نفسه في دوراته الثلاث السابقة.

وتوجه الفنان بالشكر للقائمين علي المهرجان، وأعضاء اللجنة الاستشارية لاختياره للتكريم، الذي ثمّن مشواره الفني الذي انطلق منذ سنوات طويلة، بحسب وصفه، مشددًا على فخره بمهرجان الجونة كفعالية سينمائية مصرية؛ لكونه يتسم بالتنظيم والرقي في كل دوراته.

يذكر أن الفنان خالد الصاوي يغادر القاهرة متجهًا إلى الإسكندرية نهاية الأسبوع الجاري، لبدء تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد "للإيجار"، الذي انطلق تصويره، السبت الماضي، بميدان الكوربة بمنطقة مصر الجديدة.

وقال "الصاوي" في تصريحات سابقة لـ "الوطن"، إنه متفائل للغاية بهذه التجربة السينمائية، كونها جديدة عليه ومختلفة عن سابق أعماله، مضيفًا أنه يجسد دور بحار من محافظة الإسكندرية، حيث سيتحدث باللهجة الإسكندرانية على مدار الأحداث، وفقًا لتصريحاته.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد سلام، جيهان خليل، ياسر الطوبجي وعدد من النجوم جار التعاقد معهم، من تأليف وإخراج إسلام بلال.

وفي سياق مختلف، أوضح الصاوي أنه انتهي من تصوير فيلم "أحمد نوتردام" مع الفنان رامز جلال، حيث يجسد فيه دور سفاح في أجواء من الإثارة والتشويق، مؤكدًا أنه يحب رامز جلال على المستويين الفني والإنساني، ويتمنى نجاح هذا الفيلم عند طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وأشار "الصاوي" إلى انتهائه من تصوير فيلم "30 مارس" للمخرج أحمد خالد موسي، والذي يشارك في بطولته مع كل من أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبواليزيد، صبري فواز، أحمد خالد صالح، وكوكبة من النجوم.