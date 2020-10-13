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محمود مسلم

عاجل.. أسماء أبرز المعينين في مجلس الشيوخ

كتب:

الوطن
09:39 م | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

تنشر "الوطن" عددا من أبرز الأسماء الذين تم تعيينهم في مجلس الشيوخ، وتضمنت عددا من الشخصيات العامة وشباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين.

- الفريق جلال هريدي

- عمر صميدة

- حازم عمر

- سهى سعيد، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

- محمود ترك، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

- علاء مصطفى، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

- أكمل نجاتي، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

- محمد فريد، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

- أحمد قناوي، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

- فرج الدري

- عبدالمنعم سعيد

- المستشار عبد الله أمين عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق

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