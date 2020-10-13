عاجل.. أسماء أبرز المعينين في مجلس الشيوخ
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الوطن
09:39 م | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
مجلس الشيوخ
تنشر "الوطن" عددا من أبرز الأسماء الذين تم تعيينهم في مجلس الشيوخ، وتضمنت عددا من الشخصيات العامة وشباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين.
- الفريق جلال هريدي
- عمر صميدة
- حازم عمر
- سهى سعيد، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
- محمود ترك، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
- علاء مصطفى، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
- أكمل نجاتي، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
- محمد فريد، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
- أحمد قناوي، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
- فرج الدري
- عبدالمنعم سعيد
- المستشار عبد الله أمين عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق