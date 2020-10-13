بالصور.. ضبط سنتر دروس بالقاهرة وتشميعه وإحالة المخالفين للنيابة

ضبطت أجهزة حى النزهة بالقاهرة، بالتعاون مع مركز شرطة النزهة، مركز دروس خصوصية- سنتر- بشارع محمد مأمون، وتبين وجود طلاب من المراحل الإعدادية والثانوية داخل قاعات المركز، وتم التعامل مع المخالفة بغلق وتشميع المركز وضبط صاحبه وتحرير محضر بالمخالفة وعرضه على النيابه المختصة .

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بغلق أى سنتر تعليمى يفتح أبوابه للطلاب بمناسبة دخول العام الدراسى.

وقال اللواء خالد عقل، رئيس حى النزهة، إن أجهزة الحى شنت حملة لمراجعة المراكز التعليمية بنطاق الحى، قبل انطلاق العام الدراسى تنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة، وتبين وجود 9 مراكز تعليمية التزمت بقرار الغلق، فيما تم ضبط مركز واحد مفتوح وتم التعامل معه، وتحويل صاحبه للنيابة، لمخالفته المادة 2 من القانون 453 لسنة 1954، لإدارته بدون ترخيص، وأيضا مخالفة قرار مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2020، وتم ضبط المركز يعمل وبداخله الطلاب والمعلمين وتم صرفهم.

وأضاف "عقل"، لـ "الوطن" أنه تم ضبط معلمة أثناء أدائها الدرس للطلاب، مؤكدا أن أى معلم يتم ضبطه داخل مركز دروس خصوصية يتم اتخاذ إجراءات معه من قبل وزارة التعليم وليس الحى.

من ناحية أخرى، وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظات بإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) الموجودة فى نطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى أنشطة تعليمية خارج المدارس، كما وجه بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم للإنتهاء من أعمال الصيانة للمدارس والمنشآت التعليمية والفصول قبل بدء العام الدراسى، وذلك فى إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد والتنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والتربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات للتجهيز والاستعداد لبدء العام الدراسى.

كما طالب وزير التنمية المحلية المحافظات بسرعة إنهاء أعمال التشطيب والاستلام للمدارس التى ستدخل الخدمة بداية من العام الدراسى الحالى، والتأكيد على توافر جميع التجهيزات التعليمية.

وشدد "شعراوى"، على ضرورة التنبيه على رؤساء مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية بالتأكيد على استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات والتجميل حول المدارس وإزالة الإشغالات، كما وجه بضرورة استمرار المحافظات فى إقامة معارض الزي المدرسي والأدوات المدرسية للبيع بأسعار مخفضة لتوفير احتياجات الطلاب والتخفيف على الأسر.