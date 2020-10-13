10 إجراءات من الحكومة لغلق سناتر الدروس الخصوصية

تواصل وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع وزارة التعليم استعدادات العام الدراسي الجديد، ومن أبرز التعليمات التي صدرت للمحافظات، إغلاق مراكز الدروس الخصوصية "السناتر"، وعدم السماح بأي مخالفات أو تجاوزات في هذا الشأن.

ورصدت "الوطن" إجراءات وزارتي التنمية المحلية والتعليم، لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية، كما يلي:

تكثيف الحملات من قبل الأحياء بالتنسيق مع الإدارات التعليمية لغلق أي سنتر مفتوح. اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي أنشطة تعليمية خارج المدارس من غلق وتشميع للمركز. تحرير محضر وغرامة ضد المخالفين. دعوة المواطنين إلى الإبلاغ عن مراكز الدروس "السناتر" للتعامل معها. منع التجمعات حفاظا على سلامة الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا. بدائل توفرها وزارة التعليم مثل مجموعات التقوية والمنصات التفاعلية. وزارة التعليم تعلن أنّ العام الدراسي الحالي هو عام تقدير المعلم ومكافأته وعام عودة الهيبة للمدرسة. تخصيص رقم واتس آب 01150606783 للإبلاغ عن أي شكاوى، أو رقم الخط الساخن 15330 للإبلاغ عن المراكز. توعية أولياء الأمور بأهمية المدرسة وخطورة السناتر. العمل على عدم استنزاف الأسر وأولادهم في الدروس الخصوصية.

من ناحية أخرى، أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات لنحو 16 قيادة محلية بمحافظات جنوب سيناء والسويس ومطروح والجيزة وكفر الشيخ والشرقية والإسكندرية والغربية وأسوان والقليوبية والقاهرة.

وأشار شعراوي، إلى أنّ الحركة ضمت تعيين: خالد مصطفى سعداوي سكرتيرا عاما لمحافظة السويس، واللواء جمال عبدالرشيد سكرتيرا عاما لمحافظة جنوب سيناء، كما شملت الحركة تعيين إيهاب حسن محمد رئيس حي الأربعين بالسويس سكرتيرًا عام مساعد محافظة السويس.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنّ الحركة شملت أيضا تعيين ممدوح علي أنور رئيسا لحي الأربعين بالسويس، وياسر محمد سامي مدين رئيسا لحي العجوزة بالجيزة، ومحمد عبدالحميد سيد محمود رئيسا لمركز ومدينة كرداسة بالجيزة، وهاني أحمد السيد يوسف رئيسا لمركز ومدينة النجيلة بمطروح، ووجيه عبدالرازق عبدالغني عمارة رئيسا لمركز ومدينة الحمام بمطروح، ومسعد عبدالهادي الشحات رئيسا لمركز ومدينة العلمين بمطروح، ومحمد فوزي حافظ رئيسا لمركز ومدينة الضبعة بمطروح، ورضا السيد محمد جاب الله رئيسا لمركز ومدينة مطروح.

كما شملت الحركة سامي أحمد فؤاد علام رئيسا لحي غرب شبرا الخيمة بالقليوبية، ومحمود شحاتة بريك رئيسا لحي العامرية ثان، ورجب عبدالرازق عبدالعال رئيسا لحي الجمرك بالإسكندرية.

وتضمنت الحركة نقل وجدي محمد مسلم من رئاسة مركز كوم أمبو بأسوان إلى محافظة القاهرة، وعثمان السيد شعلان من رئيس حي غرب شبرا الخيمة إلى محافظة الشرقية.

وشدد اللواء محمود شعراوي على أنّ الوزارة مستمرة في الدفع بالقيادات المحلية المتميزة للمناصب القيادية بالمحافظات، ومحاسبة المقصرين لتشجيع باقي القيادات على التفاني في أداء العمل وخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية.