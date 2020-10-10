حملات مكثفة لتشميع "سناتر" الدروس الخصوصية ببورسعيد

نظم حي الشرق بمدينة بورسعيد حملات مكبرة، اليوم السبت، لغلق وتشميع سناتر الدروس الخصوصية في نطاق الحي.

وتابع العميد نعمان علي، رئيس حي الشرق، حملة تم خلالها تنفيذ قرار غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية ببرج "قوطة" في شارع عرابي، وذلك في إطار الجهود المكثفة التي تقوم بها الإدارات التنفيذية لمتابعة وغلق سناتر الدروس الخصوصية.

تأتي هذه الحملات فى إطار المتابعة المستمرة التى تتم بكافة المناطق بنطاق حي الشرق، لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

من جانب آخر، شن حي المناخ حملة مكبرة، برئاسة الدكتور منصور بكري، رئيس الحي، أسفرت عن غلق وتشميع 7 مخازن للخردة والفرز، وإزالة أكشاك وتقفيلات لعدد من المباني المخالفة.

وأكد رئيس حي المناخ أنه وردت للحي شكاوى عن وجود مخازن تستخدم لجمع الخردة والفرز، ما يتسبب في تجميع وتراكم المخلفات والخردة، ويسبب تلوث البيئة، وانتشار القوارض والحشرات، ويُعد ذلك مخالفة للنشاط المخصص للمخازن.

وأشار إلى أنه تم تنظيم الحملة على الفور، وشارك فيها الإدارات المعنية بالحي، وتشمل الإشغالات والأملاك والمتابعة والرخص والتفتيش والبيئة والورش، حيث قامت الحملة بالمرور في نطاق الحي، وتم تنفيذ قرارات الغلق والتشميع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.