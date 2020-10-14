مع اقتراب المولد النبوي الشريف.. كيف تختار الحلوى الصحية والطازجة؟

مع اقتراب حلول المولد النبوي الشريف من كل عام، يتوجه المواطنون إلى محلات الحلوى والشوادر التي يتم تجهيزها لبيعها بأسعار تناسب المصري البسيط، والتي تكون أسعارها في متناول يد المواطن، ولكن مع زيادة الطلب على الشراء، قد يتعرض المواطنون إلى موقف شراء الحلوى الفاسدة الموجودة في الأسواق نتيجة لسوء التخزين أو انتهاء تاريخ صلاحيتها.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، عددا من النصائح التي يجب مراعاتها عند شراء حلوى المولد النبوي الشريف، وفق الموقع الرسمي لجهاز المستهلك، كالتالي:

1- ضرورة التأكد من المحلات والأماكن المرخص لها ببيع وتداول الحلوى الموثوق بها والتي تتوافر فيها الشروط الصحية عند عرض الحلوى.

2- التأكد من سلامة الحلوى قبل شرائها على أن تكون طازجة تتميز بالليونة.

3- ابتعد عن شراء الحلوى الجافة التي فقدت رطوبتها نتيجة التخزين لفترات طويلة، وفي هذه الحالة ستلاحظ تغير لونها وميله إلي اللون الأصفر الداكن، وظهور بعض الفطريات ذات اللون الأبيض علي سطحها.

4- يجب اختيار الحلوى السادة لأنها أفضل بكثير من المحشوة، وذلك لضمان عدم تلفها أو تعرض المكسرات للتلوث والفطريات.

5- تأكد من وجود تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية واسم المنتج واسم المصنع مدوناً على الحلوى.

6- عدم وجود رائحة تزنخ أو تغير في اللون في المواد الداخلة في تصنيع الحلوى "السمسم، الحمص، الفول السوداني".

7- عدم شراء الحلوى من المصانع غير المرخصة التي لا تخضع للرقابة الصناعية أو الصحية والتي تباع بأسعار رخيصة غالبا.

8- تأكد من نظافة المحل قبل الشراء منه، ويمكنك الحكم على ذلك من مستوى نظافة الأرفف والأرضيات، فإن كانت متسخة ومهملة فتأكد من أن المخازن لدى هذا المحل ووسائل النقل لديه متسخة ومهملة أيضا، وحينها غادر على الفور وابحث عن محل أخر يعتني بما يقدمه للمستهلك حرصا على سلامتك.