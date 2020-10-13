موعد إجازة المولد النبوي وأسعار العروسة في الأسواق

تحل خلال أيام ذكرى المولد النبوي الشريف، الذي يعتبر من أهم المناسبات الدينية التي يحيها المسلمون حول العالم بالابتهالات والأناشيد، والصيام والصلاة على سيدنا محمد يوم مولده، وأيضا بحلويات المولد وخاصة العروسة التي ارتبطت بالمحبين كل عام.

وأضحت عادة شراء عروسة المولد عادة سنوية للمصريين، فلا يمر عام إلا وتظهر إبداعات أصحاب المحلات في الأشكال الجديدة، والأسعار، وتستعرض "الوطن" موعد المولد النبوي 2020 فلكيًا، وأسعار عروسة المولد في الأسواق المحلية

موعد المولد النبوي 2020 فلكيًا

تحل علينا ذكرى مولد سيد الخلق سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم يوم 29 أكتوبر الذي يوافق 12 من ربيع الأول، وفقًا للحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

موعد إجازة المولد النبوي 2020 رسميًا

ووفقًا لنتيجة الإجازات الرسمية التي اعتمدتها الحكومة المصرية، فإن موعد إجازة المولد النبوي الشريف ستكون يوم الخميس 29 أكتوبر.

وكان مجلس الوزراء قرر سابقًا، ترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، وذلك في إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون، لكن إجازة المولد النبوي توافق في كل الأحوال يوم الخميس.

أسعار عروسة المولد النبوي 2020

عروسة المولد واحدة من أهم التقاليد المصرية، ففي بعض المناطق الريفية في مصر يلزم العريس بإحضار عروسة المولد النبوي لخطيبته سنويًا، حسب إمكانياته.

وتبدأ أسعار عروسة المولد النبوي الحلاوة من 25 جنيهًا وتصل إلى 150 جنيهًا، حسب الحجم، والزينة المحيطة بها.

أما سعر عروسة المولد النبوي البلاستيك فتبدأ من 75 جنيهًا وتصل إلى 500 جنيه.

وتراوح سعر علب حلاوة المولد المشكلة ما بين 40 جنيه إلى 1600 جنيه.