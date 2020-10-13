بروفات رقص وغناء.. ذوي الهمم يستعدون للنسخة الرابعة من ملتقى"أولادنا"

بروفات تستمر عدة ساعات داخل أروقة دار الأوبرا المصرية، ينفذها عدد من الموهوبين من ذوي القدرات الخاصة، استعدادا لانطلاق فعاليات ملتقى "أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة"، في دورته الرابعة يوم الأحد المقبل.

عروض فنية مختلفة، يستعد ذوي الهمم لتقديمها خلال فعاليات الملتقى، المقرر انطلاقه تحت رئاسة سهير عبدالقادر رئيس مؤسسة أولادنا لفنون ذوي الاحتياجات الخاصة.

مريم وجيه، أول من التحق بكلية الفنون الجميلة من أصحاب متلازمة داون، تستعد للمشاركة ضمن فعاليات الملتقى بلوحتين مرسومتين بطريقة الرسم الجداري، القسم الذي التحقت به في الكلية، انتهت من رسمهما مؤخرا، ونالت إعجاب عميد الكلية، وقرر الاحتفاظ بها، والمشاركة بهما في فعاليات النسخة المقبلة للملتقى، تقول مريم في بداية حديثها لـ"الوطن"، عن استعدادات الملتقى.

كريم يستعد للمشاركة بعرض راقص ومشغولات يدوية

اللوحتان مرسومتان بألوان جذابة، تعبران عن شكل سيدة أفريقية، عكفت مريم على رسمها في الاشهر الماضية، وبحسب قولها، شاركت في النسخ السابقة للملتقى، بعروض فنية، وللمرة الأولى تشارك بلوحات جدارية مرسومة.

عالمه الصغير الذي يقضيه بين جدران، غرفته يمتلئ بأحلام تضاهي عشرات الموهوبين في مثل عمره، تحرر من قيود "متلازمة داون" التي أجبرت كثيرين من المصابين بها على العزلة إلا أنه اتخذ منها، وبمساعدة والدته، انطلاقة لإظهار مواهبة وعزيمته إلى جانب وظيفته كأي شخص عادي.

كريم أحمد، من أصحاب متلازمة داون، يستعد للمشاركة في فعاليات الملتقى بعرض استعراضي راقص، يقضي ساعات من يومه في بروفات العرض الافتتاحي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يقول كريم في بداية حديثه ل"الوطن".

إبداع "كريم" في المشغولات اليدوية والرسم تخطى حاجز منزله الصغير وأصبح سببا في مشاركته بالعديد من المسابقات، حتى وصل إلى الدورة الرابعة للملتقى،"مشارك بأكتر من فن عشان الناش تشوف مواهبي وتصدق إننا قادرين".