"منة" طالبة جامعية تبدع في المشغولات اليدوية: "بطور من نفسي"

جمعت بين الدراسة الجامعية وعملها في المشغولات اليدوية، لم يثنيها الاهتمام بدراستها عن استكمال حلمها، شغفها كان دافعا لها للتطوير من ذاتها وإبراز موهبتها في الشغل اليدوي لتنتج تصميمات رائعة يثني عليها كل من يراها، هي منة حاتم 20 عاما، طالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة دمياط .

تروي "منة" قصتها لـ"الوطن"، قائلة "أعمل في شغل الهاندميد منذ عام ونصف أغلب التصميمات يشتريها أصدقائي، حيث أصمم مشغولات كـ مناديل كتب الكتاب والبراويز والميداليات"، مشيرة إلى تعليم نفسها بنفسها من خلال فيديوهات موقع "يوتيوب".

وتردف "منة" قائلة، "الإقبال على شراء تصميماتي إلى حد ما جيد"، مشيرة إلى مساعدة و دعم والدتها ووالدها وشقيقتها إليها في مسيرتها العلمية والعملية.

تحلم منة بافتتاح محل خاص بها مستقبلا، لكي تبيع تصميماتها وكذلك خامات الهاندميد حتى تكون متوفرة أمام الفتيات الراغبات في العمل، مؤكدة عدم تأثير الإجراءات الاحترازية المتخذة من الدولة بشأن فيروس كورونا على عملها حيث تواصل التصميم والبيع عبر المعارف والاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي التي تستخدمها منبرا لها لترويج منتجاتها.