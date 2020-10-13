الصحفيون والإعلاميون يحصدون 11% من مقاعد المعينين بمجلس الشيوخ

أظهرت قائمة الأسماء التى جرى تعيينها كأعضاء بمجلس الشيوخ، وجود 11 اسما لصحفيين وإعلاميين، بما يمثل نسبة 11% من القائمة، التي تضم 100 عضو، هي ثلث مقاعد المجلس، الذي يحتوى على 300 مقعد.

وشملت الأسماء، كلا من الكاتب الصحفي محمود الكردوسى رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، والكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، ورئيس قنوات DMC، والكاتب الصحفي عبدالمنعم السعيد، رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى شردي.

كما شملت القائمة كلا من الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، والدكتورة نادية مبروك، رئيس الإذاعة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، وعضو مجلس إدارة نقابة الإعلاميين حاليا، وإبراهيم أبو كيلة، رئيس تحرير كتاب الجمهورية ورئيس تحرير جريدة الرأى للشعب، ومحمد شبانة، رئيس تحرير الأهرام الرياضي وسكرتير عام نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، والكاتب الصحفي محمد صلاح البدري.

وضمت القائمة أيضا من خارج الوسط الصحفي والإعلامي كلا من :

- الفريق جلال هريدي

- الفنان يحيي الفخراني

- عمر صميدة

- حازم عمر

- سهى سعيد، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

- محمود ترك، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

- علاء مصطفى، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

- أكمل نجاتي، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

- محمد فريد، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

- أحمد قناوي، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

- فرج الدري

- عبدالله أمين عصر

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر القرار رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وجاء نص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية كالآتى " يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأحد 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية.

ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد