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محمود مسلم

عاجل.. "الوطن" تواصل نشر أسماء المعينين بمجلس الشيوخ

كتب:

الوطن
10:18 م | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
مسلم والفخراني والكردوسي

مسلم والفخراني والكردوسي

تواصل "الوطن" نشر أسماء المعينين في مجلس الشيوخ، من الكتاب الصحفيين والسياسيين والفنانين، وجاءت الأسماء كالتالي:

- محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن" ورئيس قنوات DMC

- الفنان يحيى الفخراني

- هدى جمال عبدالناصر، ابنة الرئيس جمال عبدالناصر، والأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية

- الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي

- سامح عاشور، نقيب المحامين السابق

- المستشار فرج الدري، الأمين العام السابق لمجلس الشورى

- الفنانة سميرة عبدالعزيز

- الكاتب الصحفي والإعلامي، مصطفى شردي

- محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن"

- عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق 

- سها سعيد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

- نادية مبروك، رئيس قطاع الإذاعة السابق

- سما سليمان، رئيس وحدة بمركز المعلومات

- طارق سعدة، نقيب الإعلاميين

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