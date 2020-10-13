عاجل.. "الوطن" تواصل نشر أسماء المعينين بمجلس الشيوخ
كتب:
الوطن
10:18 م | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
مسلم والفخراني والكردوسي
تواصل "الوطن" نشر أسماء المعينين في مجلس الشيوخ، من الكتاب الصحفيين والسياسيين والفنانين، وجاءت الأسماء كالتالي:
- محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن" ورئيس قنوات DMC
- الفنان يحيى الفخراني
- هدى جمال عبدالناصر، ابنة الرئيس جمال عبدالناصر، والأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية
- الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي
- سامح عاشور، نقيب المحامين السابق
- المستشار فرج الدري، الأمين العام السابق لمجلس الشورى
- الفنانة سميرة عبدالعزيز
- الكاتب الصحفي والإعلامي، مصطفى شردي
- محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن"
- عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق
- سها سعيد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
- نادية مبروك، رئيس قطاع الإذاعة السابق
- سما سليمان، رئيس وحدة بمركز المعلومات
- طارق سعدة، نقيب الإعلاميين