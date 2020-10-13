نائب وزير الصحة: نتوقع زيادة معدلات الإنجاب بعد انتهاء أزمة كورونا

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، إن أكبر تحدٍ أمام الدولة هو الزيادة السكانية، فعدد السكان الحاليين أكثر من 101 مليون نسمة، كما أن عدد المواليد اليومية 4 آلاف، بمعدل طفل كل 13.5 ثانية، لافتا إلى أن الزيادة تؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وأضاف "توفيق"، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنه خلال الفترة من 1960 حتى الآن ارتفع عدد سكان مصر 81 مليون نسمة، فالزيادة السنوية 2.1 مليون نسمة، ولا توجد سياسة سكانية واضحة لمواجهة النمو السكاني، مؤكدا أنه لا يوجد كيان مؤسسي مسؤول عن التقييم والمتابعة للزيادة السكانية.

وأوضح نائب وزير الصحة والسكان، أنه في الفترة من العام 1985 وحتى 2007 شهدت أقل معدل مواليد حيث إن الإعلام كان مركزا موجها لزيادة وعي المصريين بأهمية عدم الزيادة السكانية، فالتعداد السكاني المطلوب في العام 2020 هو 94 مليون نسمة وليس 101 مليون نسمة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن نصل لـ114 مليون نسمة وحتى 117 مليون بحلول عام 2025 ولابد أن يستشعر المواطن بالأزمة السكانية، والاستراتيجية التي تم وضعها كانت تتوقع الوصول لـ111 مليون في عام 2030، موضحًا أنه في كل الوبائيات السابقة والجوائح لم يحدث زيادة سكانية لعدة أسباب منها الاقتصادي والخوف من الذهاب للمستشفيات وتتراجع المعدلات في الزيادة.

وأوضح أنه من المتوقع بعد عامين أو ثلاثة و بعد انتهاء أزمة كورونا سيزيد معدل المواليد مجددا، و وزارة الصحة تقوم حاليا بتكثيف حملات التوعية بتنظيم الأسرة في ظل أهمية التوعية بخطورة الزيادة السكانية، مؤكدا أن زيادة معدل التعليم خاصة بين الفتيات للثانوية وما فوقها يقلل الإنجاب لعدة أسباب كما يساهم عمل الإناث في تقليل المعدلات.

وأكد نائب وزير الصحة والسكان، الميزانية المرصودة لتنفيذ الخطط السكانية ومواجهة أزمة الزيادة السكانية 240 مليون جنيه موزعة على عدد من الوزارات.