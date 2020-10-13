مستشار الصحة العالمية: الرجال أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، إن هناك زيادة قوية جدا في الإصابات بكورونا على مستوى العالم في الأسابيع الأخيرة، وهناك تغير في المناطق التي يحدث فيها الإصابة بشكل كبير.

وأوضح أن الأماكن التي كان بها إصابات في دول كل من البرازيل وأمريكا والهند، لكن في الفترة الأخيرة الأماكن التي شهدت معدلات عالية في أوروبا، حيث إن الإصابات وصلت إلى 100 ألف إصابة يوميا بكورونا، وهناك دول مثل فرنسا تصل إلى 20 ألف إصابة يومية.

وأضاف "عصمت"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن "مش لازم نطمئن عشان معدل الإصابات نزل، ممكن يحصل تاني كل شيء وارد، بلاش نطمن بطريقة قوية"، مشيرا إلى أن الدولة الوحيدة التي لم يظهر فيها المرض من جديد كانت الصين، وكل ما يظهر فيها ليس موجة ثانية وإنما حالات جاءت من الخارج ويتم التعامل معها.

وأشار إلى أن إصابة الشخص بفيروس كورونا مرتين أو أكثر نادرة، ولكنها واردة، وفي مجال الطب لا يمكن الحكم على حالات فردية، ولكن بشكل عام الإصابة بكورونا مرة تحمي إلى حد ما، ولكن من الممكن حدوث الإصابة مرة تانية، مناشدًا الأطباء بتلك النصيحة، ليستمروا بنفس المستوى من الاحتياط وتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية بصورة مستمرة، حتى إن أُصيب الطبيب بكورونا من قبل من الممكن أن يصاب مرة أخرى لا يوجد شيء غير وارد.

وأوضح أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، لأنهم الأكثر عرضة للخروج للشارع والاختلاط مع المواطنين ومع الناس، وفئة الرجال دائما تصادف تلك الأمراض التي تأتي عن طريق نقل العدوى.

ويرى أن استمرار العملية التعليمية في ظل أزمة كورونا تحدي قوي، وسلاح مصر في هذا التحدي المعلمين، في نشر الوعي، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوصيل المعلومة للطلبة بشكل قوي.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية ترى أن أزمة كورونا مستمرة حتى عام 2022، وأن المرض مستمر مع العالم لفترة كبيرة، وليس عدة أشهر فقط.