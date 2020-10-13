"الصحة": الانتهاء من المرحلة الثالثة للقاح كورونا كافية لبدء تصنيعه

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إن التجارب الإكلينيكية التي تتم على لقاحين لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بالاتفاق مع الجانب الصيني، وصلت للمرحلة الثالثة، وعندما يتم التأكد من فاعليته سيتم البدء فورا في تصنيعه.

وأضافت "عاصم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON E"، أن الوزارة تعمل في أكثر من اتجاه، فوصول اللقاح للمرحلة الثالثة تعني مرحلة التأكد من أمان اللقاح، وانتهاء هذه المرحلة يكفي للانتقال إلى مرحلة التصنيع.

وأشارت مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إلى أن المرحلة الرابعة هي المتابعة، ولكن تكفي المرحلة الثالثة للبدء في التصنيع، موضحة أن المرحلة الثالثة تتم في 4 دول عربية، وهي الإمارات والبحرين والأردن ومصر، بينما المرحلتان الأولى والثانية، تمتا في الصين.

وأوضحت أن مصر سوف تصنع اللقاح لدول أخرى أيضا، كما أن كل دولة لديها خطة لتصنيع اللقاح، مشددة على أن ذلك اتفاقيات دولية، "لا أستطيع تحديد موعد لطرح اللقاح في الأسواق، أتمنى بعد شهرين لكن مقدرش أقول ده"، ناصحة المواطنين بالحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، وخاصة من لديهم مناعة ضعيفة.

وعن العلاج الذي تلقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قالت إنه ما زال تحت التجربة، ولكنه فكرة مشابهة للعلاج بالبلازما، ولكن بتركيز أكثر، حيث يتم إعطاؤه للمرضى للتغلب على الفيروس، وهناك بعض النقاط يتم بحثها للتثبت من فاعلية وكفاءة التطعيم.