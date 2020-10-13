لميس الحديدي: العالم يشهد ارتفاعات رهيبة في إصابات كورونا مجددا

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن المدير الإقليمي لشؤون أحوال الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، أطلقت تصريحات مهمة، بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدة أن الأنواع والأشكال المختلفة من الفيروس الموجودة حاليا، لا تدل على وجود موجة ثانية من فيروس كورونا، وذلك خلال تقديمها برنامج " كلمة أخيرة"، الذي يُعرض على شاشة "ON E".

وأضافت "الحديدي"، أن ما يحدث هو استمرار للموجة الأولى، والبلدان التي شهدت ارتفاعا في الإصابات في وقت سابق، هي التي تشهد ارتفاعا في الإصابات حاليا، "العالم كله حولنا يشهد أعداد إصابات رهيبة، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة التي تشهد أرقام إصابات غير مسبوقة، وألمانيا، وعدد آخر من دول العالم مثل الأردن وعمان وتونس".

من ناحية أخرى، أكدت الإعلامية، أن صندوق النقد الدولي ذكر أن الاقتصاد المصري، خلال العام المالي الحالي سينمو بـ2.8%، وهذا شيء إيجابي، وأن مصر هو الاقتصاد الوحيد الذي ينمو إيجابيا في المنطقة، مؤكدة أن مصر تأثرت مثل أغلب دول العالم بأزمة انتشار فيروس كورونا، ولكن النقطة الأساسية التي يجب التركيز عليها هي البطالة.

وتابعت: " قوة التشغيل قلت بحوالي 3 ملايين مواطن، وحجم التشغيل انخفض، وارتفعت معدلات البطالة، وبالتالي هذا يجب الذي نهتم به، والدولة تعمل عليه حاليا".

كما علقت "الحديدي"، على خبر مقتل عنصرين إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، في سيناء، مؤكدة أن الإرهابيين يستمرون في أعمالهم العدائية، معقبة: "مبيتهدوش ولكن إحنا لهم بالمرصاد".