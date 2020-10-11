لميس الحديدي بعد خطاب ترامب: "كل مرة بيبهرني"

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعتبر "مبهرة" بالنسبة لها، موضحة بسخرية: "كل مرة بيبهرني"، لافتة إلى أنه على الرغم من عدم تأكيد تعافيه من فيروس كورونا إلا أنه خرج للجاهير وألقى عليهم خطابا.

وتابعت "الحديدي"، في برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON E" الفضائية، السبت: "هو غالبا لسة تعبان، ومكملش أسبوع تقريبا، وراح المستشفى النهاردة، ووقف في شرفة البيت الأبيض زي بابا الفاتيكان، واستمر في خطابه 20 دقيقة، ومحدش يعرف هو خف ولا لا".

وأشارت الإعلامية، إلى أنه إذا كان ترامب قد تعافى بالفعل فهناك معجزة حدث، معقبة: "يبقى الدواء كان في الدرج"، لافتة إلى أنه حصل على العديد من الأدوية بعضها ما زال في في مرحلة التجارب.

وتابعت: "وقف زي البابا.. طب البابا بيقول العظة!! لكن ترامب رفض المناظرة أونلاين، وبادين رفض إقامة المناظرة وجها لوجه، لكن المبهر إن ترامب لسة عيان وخرج للناس، وحتى طبيب البيت الأبيض لم يصرح بأنه تعافى من المرض".

يذكر أن الرئيس الأمريكي، ظهر لأول مرة اليوم السبت في فعالية جماهيرية، وألقى خطابا على مؤيديه رغم عدم التأكد من تعافيه من إصابته بفيروس كورونا، وأكد أنه يشعر بتحسن، وأن الولايات المتحدة لديها دواء جيد سوف يتم طرحه قريبا للمواطنين.

كان الرئيس الأمريكي قد أصيب وزوجته منذ أسبوع مضى بفيروس كورونا، وسط تضارب في الأنباء بشأن أعراض الإصابة التي يعاني منها، إلا أنه خرج عدة مرات خلال هذه الفترة وأكد أن صحته جيدة، وأنه يعاني من أعراض خفيفة، كان آخرها ظهوره اليوم السبت، أمام حوالي ألفين من مؤيديه، والذين دعاهم إلى التصويت له في الانتخابات المقبلة.