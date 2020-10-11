لميس الحديدي: تصريحات الرئيس حول التصالح مع الإخوان كانت الأكثر وضوحا

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش الندوة الثتقيفية للقوات المسلحة في نسختها 32، فيما يخص التصالح مع الاخوان، قائلة: "ربما كان التصريح الأوضح والأقوى والأكثر مباشرة، حول فكرة التصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية، وهي رسالة واضحة للعالم أجمع، ولهؤلاء الذين اختاروا أن يكونوا في الخندق الآخر".

وأضافت "الحديدي"، خلال حلقة اليوم من برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON": "تصريحات الرئيس اليوم، شديدة الأهمية، ويجب أن تسمع، وعلينا أن نفهم ماذا يعني الرئيس، عندما يتحدث عن فكرة الدولة، الذي يهتم به الرئيس دوما، باعتباره ركيزة الاستقرار؟ هذا هو التصريح الأكثر وضوحا من الرئيس، عن فكرة المصالحة وبشكل مباشر وبشكل باتر وقاطع، منذ أن تولى الحكم قبل ست سنوات".

ووجه "السيسي"، كلمة للشعب المصرى، قال فيها: "انتوا دايماً مستهدفين، عاوزين ترتاحوا من اللى بيتعمل فيكوا ده، اتصالحوا، نعمل إيه نتصالح؟، إذا كنتم عاوزين تتصالحوا قولوا لى، هتقولوا البلد فيها حاجة، هقولكم لأ، بس أنا مقدرش أتصالح".

وأضاف: "مقدرش أتصالح، هما بيقولوا الصلح خير، بس أتصالح مع مين؟، مع اللى عاوز يهد بلادى ويؤذى شعبى وبلادى، لو المسألة مجرد اختلاف أهلاً وسهلاً، بس عشان تخش تدمر وتقتل وتضيع 100 مليون، أقدر أصالحك إزاى؟".

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن فهم التحديات التى تواجهها مصر، وطريقة التعامل معها، يهون كل شىء علينا، لكن هناك تراجعاً فى منظومات الدولة خلال الـ50 عاماً الماضية، وبينها المحليات، موضحاً أن التراجع الذى حدث فى منظومة المحليات حول 50% من مساحة مصر المأهولة بالسكان إلى عشوائيات، وإصلاح الأمور اليوم يتطلب أرقاماً هائلة من الأموال لفتح طرق داخل الكتل السكانية.

وأوضح أن النمو الموجود فى الريف حالياً يجب تنظيمه بشكل رأسى وليس أفقياً، بمعنى أنه على سبيل المثال: "لو القرية فيها 1000 بيت، وهيبقى فيها 1100 بيت، مهم جداً فكرتنا تتغير، وأن الـ100 بيت الزيادة ما يكونش نمو أفقى، عشان إحنا عايشين على شريط أخضر من أسوان لإسكندرية".