الأمم المتحدة: الزيادة السكانية تؤثر بشكل مباشر على مشروعات التنمية

قال ريتشارد ديكتس، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، إن الأمم المتحدة تتعاون مع مصر، في مشروعات عديدة في صعيد مصر، لترشيد استهلاك المياه في الأراضي الزراعية، وتقديم نظم وأساليب جديدة للري، والطاقة الشمسية، وإدارة المياه.

وأضاف "ديكتس"، في لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن برنامج الأمم المتحدة للسكان يعمل على مشروعات للسكان مع الحكومة المصرية فيما يتعلق بتوفير الكهرباء، والاحتياجات الأساسية لهذه الأسر، لافتا إلى أن هناك وعي كبير من الأمم المتحدة بالزيادة السكانية في مصر، موضحا أن الشعب المصري تجاوز 101 مليون نسمة.

وأوضح أن زيادة السكان تؤثر بصورة واضحة على مشروعات التنمية في مصر، ويجب العمل على تنظيم الأسرة للمضي للأمام في المشاريع المختلفة، من أجلا العمل على الوصول للاستدامة، خاصة في أزمة مياه النيل، "يجب العمل على ضمان وصول مياه النيل لكل شخص له الحق في ذلك داخل مصر".

منسق الأمم المتحدة بالقاهرة: مصر خامس أكبر منتج للطماطم في العالم

قال ريتشارد ديكتس، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، إن برنامج الأغذية العالمية لمكافحة الجوع، كان له دور قوي في الفترة الماضية، في العديد من الدول المختلفة في الفترة الماضية، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا في كل دول العالم، حيث إن هناك مزيد من الناس يجدون صعوبة في توفير احتياجاتهم الأساسية، خاصة في الفئات الفقيرة التي تسعى لتوفير الغذاء في المناطق النائية في الدول الفقيرة.

وأضاف "ديكتس"، في لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المسألة ليست عدم توافر الغذاء ولكن قدرة هؤلاء من شراء الوجبات الكريمة، هناك تأثيرات اقتصادية في العديد من دول العالم، 73% من سكان العالم تقريبا فقدوا 25% من دخولهم خلال فترة كورونا وهذا أمر صعبا للغاية.

وأشار إلى أن مصر هي خامس أكبر منتج للطماطم في العالم، وتصدر 3% من إنتاجها فقط، بسبب فقدان كبير في المحصول، وانخفاض كبير في القدرات، وعدم التعامل مع الثمار بالطريقة السليمة، ولذلك تصل إلى السوق بطريقة سيئة، حتى المصريين يرون ذلك فيما يتعلق بمحصول الموز، أنا مغرم في فاكهة الموز، ولكن هناك سوء في التعامل مع هذه الفاكهة والخضروات.