وزير قطاع الأعمال: التحالف الوطني سينتج 5 ملايين إطار مركبة خلال عامين

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تستهدف من خلال صناعة إطارات المركبات، ما بين سيارات الركوب والجرارات الزراعية والمعدات الصخمة والأتوبيسات، لافتا إلى أن مصر تستهلك سنويًا قرب الـ15 مليون إطار، وما ينتج محليًا تقريبًا مليون إطار فقط للأتوبيسات، ونصف العدد يتم تصديره.

وأضاف "توفيق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع فى شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن شركة النسر تعود لعلامة من الستينات، وتمتلك شركة النقل والهندسة بسموحة، ومع دخول القطاع الخاص والاستيراد وفتح الأسواق وتهالك المصنع والمعدات فقدنا الاسواق ويتم إنتاج بعض الإطارات للجرارات الزراعية والمركبات لبعص المقاسات، وجرى وضع خطة لإحياء الصناعة وإنشاء مصنع لإنتاج حوالي مليون ونصف إطار وهو صغير لا يكفي.

وأشار إلى أن الهيئة العربية للتصنيع رحب بالتعاون مع المصنع، إضافة لوزارة الإنتاج الحربي، وجرى توسعة المشروع لإنتاج 5 ملايين إطار في مرحلته الأولى والتي تستغرق عاملين ونصف، والمرحلة 7.7 مليون إطار يغطي نصف احتياج السوق.

وأوضح، وزير قطاع الأعمال العام، أنه سيكون هناك مصنعين لإنتاج الإطارات أحدهما في العامرية لإنتاج أنواع من الإطارات أهمها الجرارات الزراعية والمعدات الضخمة، ومصنع آخر في الغالب سيكون في العين السخنة لإنتاج باقي الأنواع وأهمها سيارات الركوب، مؤكدا أن التنوع في المنتجات تعطي أمان للمستثمر.