توفيق عن لائحة قطاع الأعمال العام: عمال بيقبضوا 600 جنيه.. حاجة تكسف

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن مشكلة مسودة لائحة شركات قطاع الأعمال العام مفتعلة، لافتًا إلى أنه بعدما جرى تعديل القانون 203 أتاح للوزارة فرض لوائح العمل الخاصة بها عن طريق الجمعيات العمومية.

وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "MBC مصر": "هناك فروق رهيبة جدًا في لوائح العمل الخاصة بالشركات، وكل شركة تنفذ لائحتها وتعتمدها بعد موافقة جمعياتها العمومية، والمسميات مختلفة جدًا".

وتابع: "كان من الضروري توحيد المسطرة بين الشركات.. في ناس مبتخدش خالص، وفي ناس بتاخد أكتر من حقها، واللي عملناه إننا أعطينا الشركات ولجانها النقابية مسودة من اللائحة لمناقشتها وهناخدها في الحسبان".

وأردف، أنه تحدث عن الفروق في المرتبات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وبيانات صحفية، وضرب المثل بموظف يحصل على راتب قدره 600 جنيه: "أحد أهداف اللائحة إن قصة 300 جنيه و600 جنيه متبقاش موجودة، الواحد يخجل من كده ودي حاجة تضحك، عدلنا الأجر الأساسي وأضفنا عليه الأجر الوظيفي وسيكون أضعاف الأجر الأساسي، واللي أجره الأساسي 600 جنيه هيبقى أجره الوظيفي 2530 جنيه".

وواصل: "وكذا الأمر بالنسبة للمنح والمناسبات، بعض الشركات مش بتاخدها خالص وبعض الشركات بتاخد حاجات مبالغ فيها، بنحاول نقرب الناس من بينها، ولا بد أن يكون بدل الانتقال حق لكل الموظفين في الشركة بغض النظر عن مكان سكنهم، يعني أن اللائحة فيها الكثير من الحقوق المستحدثة، إحنا باصين على مصالح العمال، واللائحة دي مش جاية عشان تنتقص من حقوقكم زي ما بيقول الناس المغرضة".