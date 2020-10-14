جروب انتخابات النواب بالهرم يرفع شعار: انشر مشكلة منطقتك والمرشح يحلها

دعا عدد من الشباب المسؤولين عن "الجروب الرسمي لانتخابات الهرم وأكتوبر والواحات"، على موقع التواصل "فيس بوك"، الناخبين من أعضاء الجروب من مختلف أنحاء الدائرة لنشر مشاكل دائرتهم وعرضها على المرشحين لانتخابات النواب 2020 بالدائرة لحلها، ونجحوا بالفعل في دفع المرشحين للتفاعل مع هذه المشاكل وحل بعضها.

وكتب أيمن عمران الجفري، مسئول الجروب: "انشر مشكلة منطقتك فى منشور رسمي والمرشحون يتجاوبون.. تابع المرشحين واختار الأفضل خليك إيجابى وشارك بصوتك"، وفي بوست آخر قال: "مازال العمل مستمر فى هذا التوقيت منتصف الليل.. عايزين أهالي الدايرة بتاعتنا يقولوا مشاكلهم والمرشحين موجودين واحنا نساعد بعضنا.. فى انتظار مشاكل أهل الدائرة.. انشر فى بوست مش فى تعليق.. أفعال لا أقوال هو ده شعار الناخبين.. على جميع المرشحين تلبية رغبة الناخبين والتواصل معهم".

إزالة المخلفات من "شارع الشباب" بكفر غطاطي كان إحدى المشكلات والتحديات التي طرحها الشباب القائم على الجروب على المرشحين، وتفاعل مع هذه المشكلة عدد من المرشحين بالفعل وتباروا في استئجار اللوادر واللوريات لإزالة المخلفات.

إدارة الجروب حرصت من جانبها على توجيه الشكر لهؤلاء المرشحين، حيث كتبت في أحد المنشورات "إدارة الجروب تشكر الدكتور عصام عبد البر على جهوده المتواصلة فى خدمة أهل كفر غطاطي كل الشكر والتقدير والاحترام لك"، وفي منشور آخر كتبوا: "المرشح المحترم المهندس علي حسين القاضي يساهم الآن من شارع الشباب برفع عشرين نقلة وتكفل أيضا بلودر لرفعهم كل الشكر لك.. فى انتظار باقي المرشحين انزل لأرض الواقع اثبت للناس وجودك على أرض الواقع مش صور وخلاص اثبت حضورك معانا فى كل أنحاء الدائرة".

وقال أمين عمران الجفري، أدمن الجروب، لـ"الوطن": "4 مرشحين فقط تفاعلوا معانا، إنما في ناس مشغلين دعاية وسوشيال ميديا، ولو عايز تقابله مش هتعرف، حتى صفحته على الفيسبوك في ناس تانية بتديرها، وإذا كنا دلوقتي مش عارفين نلاقيهم هنلاقيهم إمتى، وهل الناس دي هتفضل طول عمرها كدة، مرشح وبانر وصورة وخلاص".

وأضاف "الجفري": "ما حدث في شارع الشباب من إنجاز مجرد شرارة أمل، وهنبتدي نتحرك، ونطالب المرشحين بالتفاعل مع مشاكلنا، عشان الناس تستفيد منهم بحاجات ملموسة، وإن شاء الله هنقدر نحاسب المرشحين، لأن النهاردة السوشيال ميديا جديرة إنها تفضح أي حد، وتخليه غصب عنه يمشي معانا كويس".