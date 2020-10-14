العناني يُشيد بدعم السيسي: وفر لي 1.2 مليار بعد عرض مشاريعي بـ 72 ساعة

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن أهم القطع الآثرية الموجودة في متحف الحضارة هي المومياوات، والتوابيت، ومجموعة رائعة من الآثار الإسلامية، والمسيحية، والمقابر، مشددًا على أنه سيتم عرضها في أفضل "فتارين" وإضاءة في العالم، "عايزين كل الناس تنبهر، المعرض يروي حكاية مصر منذ البداية وحتى الآن"

وأضاف "العناني"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "كلمة أخيرة"، على شاشة "on e"، أنه بعد توليه المنصب ببضعة أشهر، التقى بالرئيس السيسي، وعرض عليه المشاريع الخاصة بالآثار، وبعد 72 ساعة، تلقى اتصالا من شريف إسماعيل، رئيس الوزراء –آنذاك- أبلغه بتوفير مليار و 272 مليون جنيه، ونصف هذا المبلغ تم تخصيصه لمتحف الحضارة.

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أن المتحف أقيم في الفسطاط، وهو موجود على قائمة الآثار في اليونسكو، وهي أول عاصمة إسلامية في أفريقيا، موضحا أنه تم تطوير المنطقة بعد أن كانت "محدش بيعرف يوصلها".

مدير عام الترميم بمتحف الحضارة: سنعرض آخر كسوة للكعبة صعنت في مصر

من ناحية أخرى، قالت الدكتورة منال الغنام، مدير عام الترميم بالمتحف القومى للحضارة المصرية، إن المتحف يوجد به أحدث جهاز تعقيم للقطع الآثرية في العالم، والغرفة الواحدة يمكن أن تسع 20 تابوتا مرة واحدة، حيث يقضي على الحشرات الموجودة في القطع الآثرية، ويتم مراقبة كل ما يحدث للمومياء والقطع الآثرية.

وأضافت "الغنام"، خلال لقاءها بنفس البرنامج، أن دورة تعقيم الآثر تستغرق ما بين 20 إلى 30 يوما، مشيرة إلى أنهم يطمحون لكي يكون المتحف مكانا عالميا للترميم، وأنه من بين القطع الأثرية التي يتم ترميمها، تمثال "تحتمس الثالث"، وآخر كسوة للكعبة صنعتها مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حيث سيتم عرضها في المتحف.