منتج فيلم "سفك الدماء": خيال علمي على النمط الأمريكي بـ8 ملايين جنيه

أكد المنتج السينمائي طلحة ناصر أنه يستعد حاليا لإنتاج تجربة سينمائية في أول فيلم سينمائي عن أفلام الرعب بتقنية ال 3d ويحمل اسم "سفك دماء".

وأوضح أن الفيلم يخضع حاليا الي تحضيرات خاصة وقوية نظرا للإمكانيات الرهيبة والتقنية التي تحضر من أجل الفيلم مع الشركات الأجنبية من معدات وتكنولوجيا مستحدثة من نوعية أفلام الـ3d التي تقدم لأول مرة في الخيال العلمي علي النمط الأمريكي والعالمي .

وأضاف، في بيان، أن أفلام الرعب والخيال العلمي تحتاج فقط إلى عوامل التكنولوجيا الحديثة وليس مرتبطة بضخامة الإمكانيات المادية كما يظن البعض حسبما أشار المخرج عمرو عزت مخرج الفيلم المتخصص في المقام الأول في الجرافيك الذي يساهم في نوعية أفلام الخيال العلمي والرعب، والفيلم مرصود له ميزانية حتي الآن 8 ملايين جنيه مصري.

وأشار إلى أن بطل العمل يبذل مجهود أقل بكثير من المشاهد الأخرى لأنه يعتمد علي الريبورتات والحركة التنقية الذي يبني عليها المخرج باقي أحداث المشهد.

واستكمل: "تعد هذه التجربة الأولى من نوعها الذي تستخدم فيها أعلى تكنولوجيا وكاميرات تصوير من الخارج لتنفيذ المشروع علي أكمل وجه ويستخدم في ذلك الفورمات الأجنبي التي تمتاز بها أفلام الخيال العلمي والتأثيرات الخارجية في مصر".

كما يستخدم في الفيلم خاصية الذكاء الاصطناعي والريبورتات التي تعمل بالحاسب الآلي وبها مؤثرات خارجية وطائرات حقيقية ويساعد الجرافيك علي القيام بهذه المهمة التي لم يسبق تنفيذها في مصر.

من ناحية أخرى، يفاوض طلحة ناصر حاليا بعض النجوم المصريين لخوض هذه التجربة الفريدة من نوعها التي تصنع فوارق عديدة في تاريخ السينما الحديثة وتضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في صناعة السينما كسابق عهدها والفيلم من تأليف: محمود يونس وإخراج: عمرو عزت.