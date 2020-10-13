ريهام عبدالغفور تتحول لمونيكا بيلوتشي في فيلم "مالينا"

نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور فيديو لها عبر تطبيق للتلاعب بالفيديو تظهر فيه بشخصية الفنانة العالمية مونيكا بيلوتشي بمشاهدها فى الفيلم الشهير "مالينا" الذى طرح عام 2000 وحقق نجاحا مبهرا.

خطف الفيديو والصور التى نشرتها ريهام الأنظار، وتداولها عدد كبير من محبيها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

مالينا هو فيلم كوميديا دراما، رومانسي صدر عام 2000، ومن بطولة مونيكا بيلوتشي وجوزيبي سيلفارو ومن إخراج وكتابة جيوزبي تورنتوري عن قصة لوتشيانو فينسينسوني، فاز الفيلم بالجائزة الكبرى في مهرجان كابورغ السينمائي 2001.

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام" صورة لإحدى الإعلانات المنتشرة عبر شبكة الإنترنت، والمفارقة بأن الفتاة الموجودة بالإعلان تشبهها لحد كبير، وعلقت ريهام على الصورة قائلة : "دي مش انا دي واحدة شبهي بس غالباً شبهي اكتر مني".

ليرد الفنان حسن الرداد على المنشور قائلا: "انا فكرتها انتي".

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي قدمتها ريهام كان في شهر رمضان الماضي في مسلسل "زي الشمس" من بطولة "دينا الشربيني، أحمد السعدني وسوسن بدر" ومن إخراج سامح عبد العزيز.

قالت الفنانة ريهام عبد الغفور، في تصريحات سابقة إن نجلها يفكر جديا في دخول المجال الفني عند طريق دراسة السينما بالجامعة، وأنها حاولت تحذيره من الضغوط الكثيرة التي يتعرض لها الفنان، ولكنها في النهاية ستتركه يتحمل قراره.