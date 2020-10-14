أصغر مرشحة للنواب: لم أختر رمز الموز وعمري ما سعيت للشهرة لأنها سهلة

نفت وفاء صلاح الدين المرشحة لمجلس النواب ما تردد عن انحيازها للرجال مؤكدة أنها رشحت نفسها لتكون نائبة عن الرجال والنساء.

وقالت "صلاح الدين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام" المذع عبر فضائية "TEN"، إنها لا تقف مع الرجال ضد السيدات لكنها ستكون نائبة محايدة لا تدعم فئة على حساب فئة أخرى.

وأضافت "صلاح الدين" أنه تم تداول أخبار وعناوين لم تذكرها وعندما تحدثت مع المسئولين عن نشر هذه الأخبار أوضحوا أنها العناوين هدفها لافت الانتباه لكن الناس تقرأ العناوين فقط وهذا تسبب في إثارة وهجوم كبير ضدي لم أتخيله.

وأشارت المرشحة إلى أن الدولة حددت عدد من الرموز للمرشحين قائلة "أنا مجبتش رمز الموز من عندي، أنا روحت آخر يوم وكان متعلم على كل الرموز ووقتها قولت أنا لازم أحترم قرارات الدولة".

وأوضحت: "توجهت إلى المحكمة في 26 سبتمبر آخر أيام السماح بالترشح لم يكن هناك سوى هذا الرمز بعد أن تم وضع علامة صح أمام باقي الرموز فاحترمت قرار الدولة".

ونفت "صلاح الدين" ما تردد أنها تسعى للشهرة قائلة: "الشهرة سهلة، عمر ما كان هدفي الشهرة وأنا سهل جدا إني اتشهر وفيه تطبيقات كتير للشهرة"، لافتة إلى أنها لم تقل أن "جزم الرجالة فوق رأسها" وأنها كانت تقصد والدها وتقول لكل فتاة والدها على قيد الحياة بأن تضع حذائه على رأسها نظرًا لوفاة والدها وسنها 5 سنوات.