سائق التوك توك الأمين: بيتي غرفة واحدة عايش فيها أنا وأولادي السته

استعرض الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، القصة المنشورة بجريدة "الوطن" عن سائق توكتوك، عثر على 140 ألف جنيه في التوكتوك وأعادهم لصاحبهم في محافظة المنيا، رغم حاجته الماسة للمال.

وقال محمد شقراني، خلال مداخلة هاتفية إنه يعمل سائق توكتوك، ويمر بظروف مالية صعبة، لكنه فوجئ بـ 140 ألف جنيه داخل التوكتوك، ووجد معها بطاقة صاحب الأموال وبحث عنه بالتعاون مع أحد الأشخاص وتواصل معه وأعاد الأموال له، لافتًا إلى أن أحد الأشخاص استضافهم لأن منزله عبارة عن غرفة واحدة يقيم فيها مع أبنائه الـ6 ولا يستطيع استقبال الضيوف فيها، كما أنه قام بإجراء عملية في ظهره وقام بتركيب 3 مسامير في ظهره ولا يستطيع العمل مثل الفترة السابقة.

وأضاف محمد شقراني، أن صاحب المال لم يصدق عودة المال له، معقبا: "مفكرتش لحظة إني اخدهم ولو كنت فكرت لحظة كنت هاخدهم وأنا راجل فقير بس الغنى غنى النفس وأعيش بعرق جبيني".

فيما ناشد الإعلامي عمرو عبد الحميد، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تبني حالة الحاج محمد شقراني، سائق التوكتوك، الذي أعاد مبلغ 140 ألف جنيه إلى صاحبه رغم ظروفه الصعبة.