فيها حاجة حلوة.. أمانة سائق التوك توك ووفاء "منير" للراحلين وضمير ضابط الدقهلية

يظهر المعدن الحقيقي لشهامة الشعب المصري في أوقات الأزمات الصعبة، ليخبرنا أن "مصر الجميلة" لازالت متواجدة في نفوس الشعب، وخلال الـ24 ساعة الماضية تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لتعبر عن "جدعنة المصريين".

إعادة الحق لأصحابه

فلم يُشكل ذلك المبلغ المالي الكبير الذي عثر عليه سائق التكوتوك الأربعيني محمد شقراني، أي إغراءات أمامه في محاولته للبحث عن مالكه لإعادة تلك الأموال إليه مرة آخرى، فلم يفكر في استخدمها لسداد ديونه أو اتخاذ الأموال كحق له، بل زادته الأموال شقاء بعد أن سعى بشكل دؤوب إلى أن يجد صاحبها ليعيدها له مرة أخرى.

شيلي حاجتك يا أمي

تطبيق "روح القانون"، كلمة تكرر كثيرًا، لكن طبقها أحد ضباط الشرطة بمعناها الحقيقي، حينما حرص العميد وائل الشربيني، مدير إدارة شرطة المرافق بالدقهلية، على الرأفة بسيدة في الخمسنيات من عمرها تفترش الطريق لبيع الخضروات والفاكهة، وتتسبب في إشغال الطريق، وطلب منها الوقوف في داخل السوق قائلا لها: "شيلي حاجتك يا أمي، ولا أشيلها أنا بمعرفتي، كلي عيش جوه السوق"، للتجه البائعة على الفور لتنفيذ تعليماته.

منير: مش هقدر أحتفل وصاحبي مش جنبي

رغم ملايين الرسائل والتهاني التي تلقاها "الكينج" محمد منير، بمناسبة عيد ميلاده الـ66 والذي يوافق 10 من الشهر الجاري، إلا أنه يعيش في حالة نفسية سيئة جعلته لا يحتفل هذا العام.

علمت "الوطن"، أن محمد منير رفض فكرة الاحتفال بعيد ميلاده هذا العام، لرحيل أعز وأقرب أصدقائه له وهو محمود منير مدير أعماله وابن عمته، والذي من بعد رحيله أصبح الكينج يشعر بالوحدة والكآبة، فمحمود لم يكن مجرد مدير أعمال فحسب بل كان أجندة تحركات وحياة "منير".

وما أشعر "منير" بالضيق أيضا هي الظروف المرضية الصعبة التي يمر بها صديق عمره وعازف الكولة والناي بفرقته، العازف الشهير عبدالله حلمي، الذي يعد واحدًا من أقدم العازفين بفرقته الغنائية.

ومن جانبها قررت دار الأوبرا المصرية مؤخرا تأجيل حفل الفنان محمد منير، الذي كان مقررا إقامته مساء الخميس 16 يوليو بناء على رغبة الفنان، على أن يجري تحديد الموعد الجديد للحفل لاحقا.

وطرح "الكينج" أغنيته الجديدة "الناس في بلادي" من كلمات الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، ومن ألحان محمد رحيم، وإنتاج الشركة العالمية مصطفى إسماعيل وذلك بطريقة الفيديو كليب على قناته الشخصية على موقع "يوتيوب".