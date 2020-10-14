"أكبر الأعضاء سنا".. من يرأس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ؟

يتشكل مجلس الشيوخ من 300 نائب، انتخب ثلثهم بالاقتراع العام السري المباشر، بواقع 100 عضو بالقائمة المطلقة المغلقة، و100 عضو بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

وشملت قائمة التعيينات بمجلس الشيوخ حتى الآن العديد من الأسماء، أبرزهم: الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير الوطن، والكاتب الصحفي محمود الكردوسي، والدكتور عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، وعماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، ومحمد شبانة رئيس تحرير الأهرام الرياضي، وطارق سعدة نقيب الإعلاميين، وسيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، والمستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، وهدى جمال عبدالناصر، وسامح عاشور نقيب المحامين السابق، والفنانة سميرة عبدالعزيز، والفنان يحيى الفخراني.

ومن المقرر عقب إقرار تعيينات رئيس الجمهورية، الدعوة لانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ الأحد المقبل 18 أكتوبر الحالي، وبحسب القانون يديرها أكبر أعضاء المجلس سنا.

وقال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إنّ الجلسة الافتتاحية للمجلس ستعقد بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب إقراره تعيين الثلث الأخير من المجلس.

وأكد الهضيبي، لـ"الوطن"، أنّ الجلسة يرأسها أكبر الأعضاء سنًا، وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي سيعمل بها مجلس الشيوخ لحين إعداد لائحة خاص به.

وتنص المادة 276 من لائحة مجلس النواب، على أن يعقد المجلس في بداية كل فصل تشريعي، جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه في إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم، ويتلو في الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدي الأعضاء اليمين الدستورية.

الفريق جلال هريدي مواليد 29

وبحسب أسماء الأعضاء المنتخبين أو المعينين في مجلس الشيوخ حتى الآن، فإن الفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة الوطن، أحد المعينين، هو أكبر الأعضاء سناً قبل إعلان قائمة الـ100 المعينين، حيث يبلغ من العمر نحو 91 عاما، ومن مواليد 1929، وتأتي بعده الفنانة سميرة عبدالعزيز (85 عاما) من مواليد 1935، بينما المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، يبلغ من العمر 82 عاماً، ومن مواليد 1938.

وجرى استحداث مجلس الشيوخ في التعديلات الدستورية التي تمّ إقرارها في أبريل من العام الماضي، ويبلغ عدد أعضائه 300 نائب ينتخب ثلثهم بالاقتراع العام السري المباشر، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضو بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

وحدد القانون رقم 141 لسنة 2020، اختصاصات مجلس الشيوخ المتمثلة في دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوطيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، فضلا عما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة، أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.

وفازت القائمة الوطنية بـ100 مقعد من الجولة الأولى بالانتخابات التي أجريت في أغسطس الماضي، بعد حصولها على نسبة تجاوزت 5% من إجمالي عدد أصوات الناخبين الصحيحة.

وتوزعت مقاعد القائمة على أحزاب مستقبل وطن 65 مقعدًا، والشعب الجمهوري 11 مقعدًا، والوفد 6 مقاعد، وحماة الوطن 4 مقاعد، والتجمع 3 مقاعد، ومصر الحديثة 3 مقاعد، ومقعدان لكل من المصري الديمقراطي والحركة الوطنية والمؤتمر، ومقعد لكل من الحرية المصري والإصلاح والتنمية.

وعلى المقاعد الفردية، استطاع حزب مستقبل وطن حصد 88 مقعدا، يليه حزب الشعب الجمهوري بـ6 مقاعد، بينما تمكن المترشحون المستقلون من اقتناص 6 مقاعد.