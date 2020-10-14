عاجل.. ننشر صورة فتاة المعادي بعد قتلها وسحل جثمانها خلال معاكستها

حصلت "الوطن" على أول صورة لفتاة المعادي، التى تعرضت للقتل وسحل جثمانها لعدة أمتار، تحت عجلات سيارة 3 شباب، خلال مطاردتها ومعاكستها في أحد شوارع المنطقة.

وبحسب مصادر أمنية، فإن الفتاة كانت تهرب من المتهمين وقت تنفيذ الجريمة، حتى سقطت تحت عجلات سيارتهم خلال المشاجرة.

وكثفت أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها، للقبض علي 3 شباب طاردوا فتاة في شوارع المعادي، حتي لقت مصرعها.

وتبين من التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا التحرش بالضحية أثناء عودتها من العمل، وعقب هروبها منهم اشتبكت ملابسها في سيارتهم، ما أدى الى سقوطها أسفل عجلات السيارة.

وأوضحت التحريات، أن المتهمين حاولوا الهرب فسحلوا الضحية عشرات الأمتار، حتي تهتك جسدها.

وتلقى مأمور قسم شرطة المعادي، بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وانتقل فريق من المباحث، وعثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر مهتكة الجسد، وبها عدة كسور، وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجني عليها بالشارع، تحرش بها مجهولون بالتحرش بها لفظيا، وحاول أحدهم الإمساك بها.

وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.