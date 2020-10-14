عاكسوها وسحلوها وقتلوها.. تفاصيل وفاة فتاة بحي المعادي

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها للقبض علي 3 شباب طاردوا فتاة في شوارع المعادي حتي لقت مصرعها.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهمين حاولوا التحرش بالضحية أثناء عودتها من العمل وعقب هروبها منهم اشتبكت ملابسها في سيارتهم مما أدى الى سقوطها أسفل عجلات السيارة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا الهرب فسحلوا الضحية عشرات الأمتار حتي تهتك جسدها.

وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى مأمور قسم شرطة المعادى بلاغا من الأهالى بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وانتقل فريق من المباحث، وعثر على جثة فتاة فى العقد الثالث من العمر مهتكة الجسد وبها عدة كسور وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجني عليها بالشارع قام مجهولون بالتحرش بها لفظيا وحاول أحدهم الإمساك بها.

وأشارت التحريات إلى أن الضحية حاولت الهرب فسقطت أسفل السيارة مما أدى إلى سحلها عدة أمتار أسفل السيارة ونتج عنه مصرعها وفروا هاربين ويكثف رجال المباحث جهودهم للقبض علي المتهمين.