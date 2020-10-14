ضبط 3 أشخاص لسرقتهم سائق بالإكراه في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، من إلقاء القبض علي 3 أشخاص، عقب سرقتهم سائق "توك توك" بالإكراه، ومحاولتهم سرقة مركبته، بدائرة مركز طما بسوهاج.

وتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما بسوهاج، يفيد ورود بلاغ من "أدهم.س.ح"، 19 عاما، سائق توك توك، يقيم بدائرة المركز، وأنه أثناء قيادته "توك توك"، بذات الناحية، أستوقفه كل من "أحمد.ع.ا"، 19 عاما، عامل، و"يوسف.ن.ي"، 19 عاما، طالب، و"يوسف.ع.ش"، 17 عاما، عامل، يقيمون بدائرة المركز، واستولوا على هاتفه المحمول، ومبلغ 200 جنيه، وشروعهم في الاستيلاء منه علي مركبته، ولاذوا بالفرار.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وحرر محضرا بها، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

يذكر أن آخر وقائع السرقة، التي شهدتها المحافظة، كانت الشهر الماضي، عندما أقدم أهالي قرية بيت علام، التابعة لمركز جرجا في سوهاج على قتل لص، وضبط 4 آخرين أثناء سرقتهم ماشية من منزل جارهم.

وتلقى مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بتمكنهم من إلقاء القبض على لصوص، بعد محاولتهم سرقة ماشية من أحد المنازل بالقرية.

وانتقل ضباط مباحث المركز، إلى مكان الواقعة، وتبين من المعاينة والفحص مقتل أحد اللصوص، يقيم بدائرة مركز سوهاج، وضبط 4 آخرين، أثناء شروعهم في سرقة ماشية، من منزل أحد أهالي القرية.

وبينت التحريات، أن صاحب المنزل رأى اللصوص أثناء سرقتهم الماشية؛ فاستغاث بالجيران، وجرى مطاردتهم من قبل الأهالي.

وتبادل الأهالي إطلاق النيران مع أحد اللصوص، الذي كان يحمل بندقية آلية، ما نتج عنه مصرع أحدهم، وجرى ضبط الباقين، وسيارة ملاكي يستقلها المتهمون، وبها رأس غنم.

ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، وحرر محضرا بالواقعة.