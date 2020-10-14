مستقر مقارنة بمساء أمس.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14-10-2020 في مصر

استقرت أسعار الذهب في محلات الصاغة، اليوم، مقارنة بأسعار مساء أمس الثلاثاء 13 أكتوبر الحالي، وذلك بعد انخفاضه بقيمة تصل إلى 11 جنيها، ليسجل عيار 21 سعر 944 جنيها بدلا من 955 السعر الذي سجله في بداية تعاملات، أمس، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة خلال تعاملات اليوم.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 942 و944 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 824 و826 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 706 و708 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و608 جنيهًا.

سعر المصنعية والدمغة يتراوح بين 30 و65 جنيها

ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب سواء 24 أو 21 أو 18، باختلاف محلات الصاغة والمحافظة والتاجر، والمنطقة.

طريقة التفرقة بين الذهب الحقيقي والمزيف

ووفقا لموقع ويكي هاو يمكن معرفة الذهب الحقيقي من المغشوش من خلال عدة طرق منها فحص قطعة الذهب جيدًا للتأكد من وجود الختم الأصلي، تحدد الأختام درجة نقاء الذهب والتي تتنوع بين عيار 24 و21 و18، ويمكن أن تسهل لك العدسة المكبرة المهمة، وفحص تغير اللون في المناطق التي تتعرض للاحتكاك المستمر، فإذا تآكلت قطعة الذهب وظهر في أسفلها معدن مختلف، فربما تكون مطلية بالذهب فقط.

ويمكن استخدام المغناطيس بالقرب من القطعة المراد اختبارها، فالذهب معدن لا ينجذب للمغناطيس، فإذا انجذبت للمغناطيس أو التصقت به فهي قطعة زائفة، ووزن قطعة الذهب للتأكد من أنها غير مزيفة، كما يمكن وضع القليل من الخل على الذهب، فإذا وجدت تفاعلًا بينهما فهذا دليل على أنّ الذهب مغشوش.

ومن أبرز الطرق القديمة التي تستخدم في فحص الذهب هي فرك القطعة الذهبية باليد عندما يكون عليها بعض العرق، ثم تشم رائحة اليد، ففي حال ظهرت رائحة أسيد تعد علامة على أن الذهب مزيف.

الانتخابات الأمريكية من المتوقع أن تؤثر على سوق الذهب

وتوقع تقرير صادر عن مؤسسة سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة، أن الإنتخابات الأمريكية تؤثر على قرارات المستثمرين في الأسواق المالية، وسوق الذهب، حيث يصاحب السباق الانتخابي نحو البيت الأبيض هذا العام كثير من الأحداث أبرزها تداعيات انتشار فيروس كورونا التي ضربت الاقتصاد الأمريكي.

علمًا بأن الذهب سجّل أعلى مستوى تاريخي له خلال شهر أغسطس هذا العام.