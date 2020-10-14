"التعليم" بعد واقعة كفر الشيخ: غلق أي مدرسة تظهر فيها حالات كورونا

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم، إن تعليمات الوزارة التي وصلت للمديريات التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية، تشمل ضرورة متابعة تنفيذ ما ورد في الكتيب الإرشادي الذي أصدرته وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ويضم كل الإجراءات الاحترازية لآليات استقبال العام الدراسي 2020-2021 التي سيتم تطبيقها داخل المدارس لحماية الطلاب من كورونا، وتوجيهات الوزارة الخاصة بإغلاق أي منشأة تعليمية في حالة ظهور أي إصابات بكورونا.

جاء ذلك بعد قرار مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ اليوم إغلاق مدرسة بمدينة فوه، عقب وفاة معلم وإصابة 5 آخرين أثناء مجموعات التقوية، مشيرة إلى أنه جرى إيقاف مجموعات التقوية بالمدرسة، وعزل المدرسين منزليا، فضلا عن متابعة الطلاب.

وأشار المصدر لـ"الوطن"، على دور غرفة العمليات المركزية بالوزارة في متابعة الوضع الصحي في المدارس والمنشآت التعليمية والتي قد يتم غلقها بناء على تقرير من الإدارة التعليمية، والإدارة الصحية التابعة لها هذه المنشآت، مؤكدًا على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بها يوميًا.

وأصيب 5 معلمين بمدارس كفر الشيخ المختلفة، بفيروس كورونا، خلال إعطائهم دروسا لمجموعات التقوية داخل المدارس، وجرى عزلهم منزليا لحين تعافيهم، مع متابعة الطلاب الحاضرين لتلك المجموعات، بشكل يومي.

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنباءً تؤكد إصابة أحد المعلمين بمدرسة أحمد نصر الله، الإعدادية بنين التابعة لمدينة فوه، بفيروس كورونا، خلال إعطائه مجموعات تقوية، الأمر الذي أكدته الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المدرسة شهدت إصابة اثنين من المعلمين، خلال مجموعات التقوية، مضيفة أنه جرى فحص الطلاب الذين حضروا المجموعات، بعد اكتشاف إصابة المعلمين بالفيروس، موضحة أنه جرى عزلهم منزليا مع متابعتهم، وأن نحو 5 معلمين أصيبوا بحالات اشتباه بكورونا، لكن يتم عزلهم منزليا أيضا؛ حفاظا على صحتهم ومن حولهم.