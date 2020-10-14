إصابة زوجة وزير العمل الأمريكي بفيروس كورونا

أعلنت وزارة العمل الأمريكية، إصابة زوجة الوزير "يوجين سكاليا"، بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، اليوم، إن تريش سكاليا، تعاني من أعراض خفيفة، إلا أنها بحالة جيدة، مشيرا إلى أن الوزير نفسه ثبتت سلبية إصابته بالفيروس، وليس لديه أعراض.

وأشارت القناة، إلى أن "سكاليا وزوجته"، كانا من بين حضور الاحتفال الذي تم في البيت الأبيض، ورشح فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسميا القاضية "إيمي كوني باريت"؛ لتحل محل القاضية الراحلة "روث بادر جينسبرج"، في المحكمة العليا الأمريكية.

ووفقا للبيان، لم يتضح بعد ما إذا كانت "تريش سكاليا"، أصيبت بالفيروس في هذا الحدث أم لا؛ إذ أصيب العديد من الأشخاص الحاضرين من بينهم ترامب وزوجته ميلانيا.