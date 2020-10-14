نائبة برلمانية: مصر استفادت من كورونا بتطبيق التعليم عن بعد

أكدت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن هناك مخاوف صحية وتعليمية للدراسة عبر الانترنت في ظل انتشار جائحة كورونا.

وقالت نصر خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TEN"، إن الدولة مستوعبة ذلك تماما، وهناك خطة جيدة جدا أعددناها للتغلب على ذلك، ولكن ينقصها المتابعة والرقابة بالمشاركة بين الوزارة والمحافظين ومديرين المدارس وأولياء الأمور.

وأضافت "نصر"، أن الامتحانات خلال الأعوام المقبلة لن تأتي بشكل مباشر من كتاب المدرسة، مشيرة إلى أن الامتحانات سوف تعتمد على أسلوب الفهم، وستكون بطريقة غير مباشرة لن تعتمد على الحفظ.

وأوضحت أن المعلمين وصلوا من المهارة بتوقع الامتحانات التقليدية بنسبة 90%، حيث إن الامتحانات المقبلة سوف تكون مبنية على جميع المناهج التي درست في الكتاب المدرسي.

وأكدت "نصر" أن الدولة المصرية تأخرت في تطبيق التعليم عن بعد، مؤكدة أن مصر استفادت من فيروس كورونا بتطبيق هذا النظام، حيث أن هناك دول عديدة بدأت في تطبيقه من الثمانينات.

وأضافت، أن خطة التطوير قبل فيروس كورونا كانت من أولويات الدولة هي الصحة والتعليم، وكان هناك خطة بنية تحتية تكنولوجية في جميع المدارس المصرية.

وأشارت إلى أن هناك أكاديمية إلكترونية لتدريب المعلمين، وتطويرهم، في كيفية التعامل مع تطبيق منظومة التعليم عن بعد، موضحة أن الطفل كان قديما يحضر الدرس ويناقشه في الفصل وهذا ما نريد تفعيله مرة أخرى، منوهة بأن هناك اختلاف كبير على مدار السنوات المقبلة تجاه كليات القمة، وذلك من خلال الجامعات التكنولوجية.

وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الجيل الجديد أصبح لديه وعي أكثر تجاه كليات القمة.