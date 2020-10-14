فيديو.. البنك الدولي يرفع توقعاته لمؤشرات نمو الاقتصاد المصري في 2020

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية جومانا ماهر المذاع على فضائية القناة الأولي، تقريراً تلفزيونيا بعنوان "البنك الدولي يرفع توقعاته لمؤشرات نمو الاقتصاد المصري خلال 2020".

وذكر التقرير أن رفع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير من توقعاته لمؤشرات نمو الاقتصاد المصري خلال عام 2020، تعد إشارة واضحة إلى إجراءات الإصلاح الهيكلي والاقتصادي ونجاح خطة الحكومة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

الإشادات الدولية ترجع لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأكد التقرير أن استمرار الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري يرجع لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تجنب مصر تداعيات أزمة كورونا التي عصفت بالاقتصادات العالمية.

وتعد أزمة كورونا أكبر خطر واجه الاقتصاد العالمي، ما تجلى في تراجع معدلات النمو العالمية وإنخفاضها في معظم الدول الكبيرة والصغيرة، إلا أن مصر استطاعت أن تكون من الدول القليلة التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية في ظل هذه الأزمة وهو ما وضعها ضمن أفضل الدول، وفقا لتقارير عالمية.

وتمثلت عوامل صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا على مستوى تنوع هيكل الاقتصاد الذي ساهم في مواجهة الأزمة، وأشارت نتائج المساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2019-2020 إلي مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.6%، والصناعة بنسبة 11.7%، والزراعة بنسبة 11.3%، والأنشطة العقارية بنسبة 10.3%، والتشييد والبناء بنسبة 4.9%، والنقل والتخزين بنسبة 4.6، وغير ذلك من مساهمات للقطاع المختلفة.

ويرجع صمود الاقتصاد المصري أمام أزمة فيروس كورونا، إلى نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الحكومة المصرية في 2016 الذي شهد تحسن كل مؤشرات الأداء الاقتصادي قبل الأزمة، وجرى تحقيق معدل نمو اقتصادي وصل إلى 5.6%، كما انخفض معدل البطالة إلى نحو 8%، ووصل متوسط معدل التضخم إلى 5%، وارتفع احتياطي النقد الأجنبي ليغطي 8.5 أشهر من الوارادت في مارس 2020.