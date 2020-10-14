"تعافي مستدام للناس والكوكب".. جلسة نقاشية في "البنك الدولي" اليوم

تتواصل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجلس محافظي مجموعة البنك الدولي لعام 2020 بالدرجة الأولى في شكل افتراضي عبر شبكة الإنترنت، اليوم الأربعاء، لليوم الثالث وتستمر حتى 18 أكتوبر 2020، وذلك لضمان صحة المشاركين وموظفي المؤسستين وسلامتهم في ضوء المخاوف الصحية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويناقش "الصندوق" و"البنك" الدوليين، اليوم الأبعاء، قضية التنمية المستدامة، في جلسة بعنوان: "تعاف مستدام للناس والكوكب"، وستنظر هذه الفعالية في كيف يمكن للبلدان أن تدمج على أفضل وجه المناخ والطبيعة والاحتواء الاجتماعي في برامج التنشيط الاقتصادي وخطط التعافي لديها. كما أنها ستتطلع إلى الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، إلى جانب اتفاقية التنوع البيولوجي، عندما يتم تحديد أهداف جديدة للحفاظ على المنافع المتأتية من التنوع البيولوجي والانتفاع بها وتقاسمها على نحو مستدام.

تضم قائمة المتحدثين بجلسة اليوم، ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، ألوك شارما وزير الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة، ماريا ديل بيلار غاريدو غونزالز وزيرة التخطيط والسياسة الاقتصادية في جمهورية كوستاريكا، ديان هولدورف المدير العام لمجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة، أياز سيد خيوم النائب العام ووزير الاقتصاد والخدمة المدنية والاتصالات، جمهورية فيجي، سيلسو إسماعيل كوريا وزير الزراعة والتنمية الريفية، موزمبيق، هيلين ماونتفورد نائب الرئيس، المناخ والاقتصاد، معهد الموارد العالمية، وزينزين فيرجيالمؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة زين فيرجي.

تبدأ الجلسة عبر الإنترنت، الساعة 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وبالإمكان متابعة فعاليات الجلسة عبر الرابط.

وأطلق "الصندوق" و"البنك" الدوليين موقعاً إلكترونياً للاجتماعات المرتقبة، يتضمن جدول أعمال الاجتماعات، وأبرز الحضور، وكذلك القضايا والموضوعات المقرر مناقشتها خلال هذه الاجتماعات التي تعقد مرتين سنوياً.

ويشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجلس محافظي مجموعة البنك الدولي: محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، وأكاديميون لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

وتُعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية وفعاليات أخرى تركز على تأثير تفشي جائحة كورونا على الآفاق الاقتصادية العالمية، والطريق نحو التعافي، وآخر التطورات في النظام المالي العالمي.

ويشارك طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماعات باعتباره محافظ مصر لدى "الصندوق" بينما تشارك رانيا المشاط في اجتماعات البنك الدولي، بصفتها محافظ مصر لدى "البنك".

تتضمن الاجتماعات السنوية اجتماعات لجنة التنمية، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ومجموعة العشر، ومجموعة الأربع والعشرين، والعديد من مجموعات الأعضاء الأخرى. وفي ختام اجتماعاتها، تقوم لجنة التنمية واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، فضلا عن العديد من المجموعات الأخرى، بإصدار بيانات خاصة بكل منها. وتضم الاجتماعات السنوية جلسة عامة تناول خلالها المحافظون مسائل تتعلق بعمل المؤسستين.

وأثناء الاجتماعات السنوية، يتخذ مجلسا المحافظين قرارات بشأن كيفية التعامل مع القضايا النقدية الدولية الراهنة، ويعتمدان القرارات ذات الصلة. ويرأس الاجتماعات السنوية أحد محافظي الصندوق ومجموعة البنك، مع تناوب الرئاسة فيما بين أعضاء المجلسين كل عام. ويتم انتخاب المديرين التنفيذيين مرة كل عامين. ويتم الترحيب كل عام بأي من الأعضاء الجدد في المؤسستين.

ويجتمع مجلسا محافظي صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين في العادة مرة واحدة سنويا لمناقشة عمل كل من المؤسستين. وجرت العادة على عقد الاجتماعات السنوية، التي تُنظم عموما في شهر سبتمبر - أكتوبر، في واشنطن سنتين متتاليتين وفي أحد البلدان الأعضاء في السنة الثالثة.

وعُقد الاجتماع الافتتاحي لمجلسي محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في سافانا بولاية جورجيا الأمريكية في شهر مارس عام 1946، وعُقدت أول اجتماعات سنوية في واشنطن العام نفسه.

وسبق أن وافقت إدارة صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي ومجالسهما التنفيذية، في مارس الماضي، على تنفيذ خطة مشتركة لإقامة اجتماعات الربيع لعام 2020، في الفترة ما بين 13 إلى 19 أبريل الماضي، عن بعد، باستخدام شبكات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، في ظل تزايد تفشي فيروس "كورونا" المستجد.