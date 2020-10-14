التنمية المحلية: تشكيل لجان في المحافظات لمواجهة السحابة السوداء

كلف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، محافظى القاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ والشرقية والبحيرة بتشكيل لجنة من الجهات التنفيذية بكل محافظة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خاصة مع موسم حصاد قش الأرز ومتابعة إجراءات السيطرة عليها على أن يتم التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة للافادة بالنتائج يومياً.

ويأتي ذلك فى ضوء التنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والبيئة والمحافظات لمتابعة الإجراءات التى يتم إتخاذها لمواجهة نوبات تلوث الهواء "السحابة السوداء"، التى تحدث خلال فصل الخريف من كل عام.

لجان دورية مسائية لضبط مخالفات حرق المخلفات الزراعية

وأوضح "شعراوى" أن اللجان المشكلة بالمحافظات ستقوم بالمرور الدورى خاصة في الفترة المسائية لضبط أى مخالفات خاصة بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، والمخلفات البلدية الصلبة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والتأكد من منع الحرق المكشوف للقمامة، وتشديد الرقابة على المقالب العمومية.

وأشار إلى أن اللجان تقوم بتنظيم تشغيل المنشآت الملوثة سواء كانت مكامير فحم أو مسابك أو مصانع طوب وغيرها من الأنشطة الملوثة خلال فترة موسم السحابة حتى نهاية نوفمبر المقبل بالتنسيق مع شرطة المرافق لمتابعة الغلق المسائى لها بعد الخامسة مساء وحتى السابعة صباح اليوم التالي.

وأكد شعراوي أن الوزارة تنسق مع إدارات المرور بالمحافظات لتشديد الرقابة وضبط السيارات المخالفة التى تتعدى نسبة العوادم المحددة بقانون البيئة والقرارات المنظمة لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، إضافة إلى فحص الشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين المتعلقة بحرق المخلفات الزراعية والبلدية والعمل على إزالة أسبابها.

وشدد "شعراوى" على أهمية التنسيق بين المحافظات وشرطة البيئة والمسطحات المائية للتعامل الفورى مع كافة أنشطة الحرق المكشوف، مؤكداً التنسيق مع كافة الوزارات المعنية لإزالة نواتج تطهير الترع والمصارف ومنع تراكم المخلفات داخل حرم الطرق العمومية مع قيام الأجهزة المختصة بالنظافة بالمحافظة بالتخلص من المتولد اليومى لمنع تراكم المخلفات.