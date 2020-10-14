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سعفان يهنئ الفريق حلمي بعيد القوات الجوية: يوم خالد في تاريخ الوطنية

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الوطن
10:35 ص | الأربعاء 14 أكتوبر 2020
محمد سعفان

محمد سعفان

هنأ محمد سعفان وزير القوى العاملة، الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية بمناسبة العيد السنوي للقوات الجوية.

وقالَ وزير القوى في تهنئته: "يُسعِدني أن أتقدمَ لكم بأطيبِ التهاني بهذه المناسبة التي تتوافق يومًا من أخلد الأيام في تاريخ الوطنية المصرية، في ذكرى معركة المنصورة حين تصدت الطائرات المصرية للقوات الجوية الإسرائيلية في معركة تعتبر من أكبر المعارك الجوية".

وأعرب "سعفان"، للفريق "حلمي" عن  تقديره العميق لما تبذله القوات الجوية من  جهود مخلصة ودورها الرائد لحماية الشعب المصري، داعياً المولى عز وجل أن يوفقه لما فيه الخير للوطن والشعب.

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