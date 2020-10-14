قطع المياه بشارع السوق بأسوان لأعمال ربط شبكة الحريق

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، اليوم ، عن قطع مياه الشرب بمنطقة السوق السياحي؛ لأعمال ربط شبكة الحريق، ضمن أعمال التطوير الجارية.

وذكر البيان الإعلامي، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ستقطع المياه بمنطقة السوق السياحي، في المسافة من بوابة ميدان المحطة، بطول 100 متر، بدءا من الساعة الثانية عشر صباحا، حتى الرابعة صباحا، على مدار يومي 14 و 15 أكتوبر، في المدة المحددة، من أجل تنفيذ أعمال ربط شبكة الحريق على خط المياه الرئيسي 13 بوصة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها المحافظة؛ لتنفيذ مشروع التطوير الشامل بميدان المحطة والسوق السياحي.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، شدد على حسن معاملة واستقبال المواطنين من أجل التخفيف عن معاناتهم وتلبية مطالبهم، التي تقع في سلم الأولويات للمهام الوظيفية لأي مسئول، وأيضا في بؤرة عمله المرتبط بخدمة المواطن الأسواني، والذى يرفع شكواه لـ"الواتس الخاص" بالمحافظ؛ بسبب عدم قيام المسؤولين بدورهم على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي، الذى عقد برئاسة المحافظ، بحضور الدكتور أحمد شعبان، نائبه، واللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، بجانب رؤساء المراكز والمدن ومديرى مديريات الخدمات والهيئات والشركات، والذي شهد الموافقة على إطلاق اسم الشهيد خضري السيد، على المدرسة الإبتدائية بنجع الجمعاوية بالبصيلية قبلي بإدفو، تخليدا لذكرى أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، بجانب تكريم شريف حسين الصادق؛ لجهوده المتميزة في هيكلة إدارات الديوان العام.

وشدد اللواء أرشف عطية، على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحسين مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم، وهو الذى يتطلب سرعة التعامل مع مشاكل وهموم أهالي المحافظة بمختلف المدن والقرى، مؤكدا أنه في حالة التقاعس أو الإهمال أو الفساد المالي والإداري، سيتم مواجهة ذلك بكل حسم، مع بتر المقصرين، وتكريم المتميزين، طبقا لتطبيق قاعدة "الثواب والعقاب"، وهو ما تم تجسيده باستبعاد رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، بعد زيارة مفاجئة للأتوبيس الطائر التابع للمحافظ، الذي رصد العديد من السلبيات وأوجه القصور، علاوة على عدم تواجده في موقع عمله.